操盤手看台股：漲勢有節奏，把握剛站上十日線的進場時機

之前提到隨著大盤低檔盤旋，目前 10 日均線即將扣抵低值，只要指數不再破低，站上 10 日均線且讓 10 日均線順利翻揚的機會就會拉高，多方就有機會進行反攻。果然原先受制於 10 日均線的台股，10/15 日在台積電、聯電領漲下，多方順勢表態上攻，指數站上 10 日均線，單日大漲近 400 點，日 K 線收長紅。隨著台股十日線本週起將翻揚，可望展現助漲力道，為多方迎來更多可操作的時間；後續只要 10 日均線能站穩，則一個短波攻勢的時間有機會超過 3~5 天，不再只是反彈 2~3 天就掉下來，要把握進場的機會。短線上，由於指數站上 10/8 日高點 16771 點，行情短底初步成型；後續觀察先前提過的頸線位置 16838 點能否站上，若能迅速站上，則今年 11~12 月還有行情可期，而中線仍要觀察季線能否站上，目前位置約在 17100 點附近。

日前台積電法說釋出正面利多給予市場信心，當中第 3 季單季 EPS 達 6.03 元，營運優於預期，並且預估全年毛利率將高於 50% 水準是重點，顯示漲價效應正在營運上逐漸反應。先前談到晶圓代工漲價，IC 設計跟著調漲晶片報價，終端業者也跟進調漲電子裝置售價；但因市場需求不足，漲價幅度恐不易完全反應的結果，相關供應鏈只能部分吸收成本，進而造成 IC 設計業者因為無法全數轉嫁而毛利率下滑。這個現象對於毛利率不夠高及過去重複下單卡產能的部分 IC 設計業者不利，而對如電源管理 IC、高速傳輸 IC 等這類能見度較高，以及用晶圓價格計算權利金收入的 IP 矽智財業者有利，如力旺、智原、創意、晶心科、M31 等後續要追蹤。另外，隨著全球晶片短缺，台積電持續擴大資本支出，繼中國大陸、美國後，日前已宣布將赴日設廠，此舉讓部分台積電設備商可望受惠，如帆宣、盟立等近日股價轉強表態，也可留意。

近期談到隨著時序進入 10 月，明年能見度較高的產業重要性正在增加；市場正在出脫明年營運恐不如今年的公司，接著把資金轉進明年營運將優於今年的公司，而這當中由於大盤破底危機解除，轉換的速度會加快，對於盤面的強勢股要進一步關注，例如電動車供應鏈的廣宇、乙盛 - KY、鴻準、貿聯 - KY 等，電池材料的中華化、美琪瑪、康普、聚和等，第三代半導體如漢磊、永光、越峰等近日股價都維持強勢。至於伺服器在料源緩解，需求續旺下，供應鏈營運也將回溫，如博智、健策、技嘉、AES-KY、泰鼎 - KY 等，近期股價墊高，也值得列入追蹤。對於一個操盤手而言，由於洞悉市場的關鍵在「情緒」！不會因為單日的漲跌就患得患失。按照過往經驗，多方在攻擊時，通常是先以權值股穩住指數，恢復市場信心，接著才是對於成長型的中小型股進行拉抬，故真正的好戲將在本週登場，這裡對於選股要更加用心，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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