〈台股盤前〉橫向區間震盪格局 上檔壓力看月線、萬七

台股上周五 (15 日) 在台積電強勢貢獻指數超過 200 點下，大漲 393.91 點，以最高點 16781.19 點作收。法人指出，台積電法說報喜雖帶動台股大漲，但受美通膨疑慮及美元指數上升等因素影響，大盤恐維持橫向區間震盪，下檔支撐看年線，上檔壓力為月線及萬七關卡。

根據公開資訊，上周石化原料中，五大泛用樹脂、中間石化原料、PVC 上游中間原料的報價均暴漲，幅度至少一到兩成，法人指出，以台塑為首的國內石化供應鏈將迎黃金 10 月，漲價潮恐蔓延到年底。

台股方面，市場專家認為，台股本周在上市櫃公司陸續發放現金股息、及準備執行庫藏股等資金挹注，加上政府委外代操，合計共千億元資金活水蓄勢待發，將助推行情一舉站回月線，並伺機挑戰萬七大關。

台積電高階製程需求旺，在蘋果持續擴大自行研發的 M 系列晶片投片量，及 AI 晶片多元應用挹注下，明年首季營收可望突破傳統淡季束縛，繳出單季營收季增個位數百分比的成績，朝連續七季創新高邁進。

美系外資最新報告指出，後疫情時代雲端支出大降，全球電信服務業者資本支出放緩，雲端伺服器基本面開始生變，一口氣翻空族群後市觀點，降評股后信驊、指標股緯穎與台燿。

法人指出，台積電法說報喜，帶動台股止跌站回五日線，周線也連續收紅，但受美通膨疑慮及美元指數上升等因素影響，大盤恐維持橫向區間震盪，下檔支撐看年線，上檔壓力為月線及萬七關卡。

