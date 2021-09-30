疫苗來台一波波 65.6萬劑AZ抵台 莫德納有機會到貨

繼首批客製化 BNT 疫苗 55 萬劑到貨後，指揮中心宣布，今 (30) 日又有一批 AZ 疫苗約 65.6 萬劑運抵台灣，指揮官陳時中更透露，莫德納疫苗也有機會再到貨。此外，由於高端疫苗供應穩定，滿 20 歲以上者無論是接種第一劑或第二劑，皆可赴合作醫療院所預約接種。

台灣自購約 65.6 萬劑 AstraZeneca 疫苗，今天下午 3 點多由華航負責載運飛抵桃園機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供民眾接種。本批疫苗效期至明年 1 月 31 日。我國去年與 AZ 公司簽署 1000 萬劑疫苗供應合約，目前總計到貨約 502 萬劑。

發言人莊人祥說明，雖然近來 BNT 疫苗陸續到貨中，但目前施打對象方面的規劃，還是傾向於針對第 9 類對象以及 12 至 22 歲民眾開放，未來會陸續開放 49 歲以上一般民眾接種。

各廠牌疫苗接力到貨，陳時中進一步指出，民眾關注的莫德納疫苗，應該也有機會再到貨，若確定抵台會再向外界報告。

根據統計，截至 9 月 30 日，共 72.4 萬人接種第一劑高端疫苗，其中 3.9 萬人已完成兩劑接種。後續指揮中心將陸續配送高端疫苗，請衛生局評估增設及公告高端疫苗接種院所。

陳時中表示，民眾除了可透過於各期程「COVID-19 公費疫苗預約平台」預約接種外，也可直接詢問地方衛生局有提供高端疫苗接種服務的醫療院所或部立醫院，事先電洽院所確認後即可進行預約。

至於台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的 BNT 疫苗，指揮中心說明，目前共計到貨 238 萬劑，分別為首批於 9 月 2 日送達的 93 萬劑、第二批 9 月 9 日的 91 萬劑，以及於今天送達的 54 萬劑。本批疫苗效期至明年 2 月 8 日，將由指揮中心統籌運用。