〈城中城大火悲劇〉內政部提修法 老舊大樓設管理組織、停業場所公安納管

高雄城中城大火釀成 46 死、41 傷悲劇，為全台死亡人數第二高的單一建物火災事故，同時燒出老舊大樓安全問題。內政部今 (15) 日提出三大改善方向，首先，將修法強制要求老舊大樓成立管理組織，並將停業場所公安納管，同時發函要求地方政府立即全面盤點高風險建築物，以保障民眾居住安全。

位於鹽埕區的城中城大樓，早年為高雄百貨、電影院、冰宮齊聚的鬧區，近年逐漸沒落，大樓破舊如廢墟，地上 1 樓至 5 樓廢棄中，7 至 11 樓大多隔成套房出租或為住家，住戶普遍為經濟弱勢、身心障礙或年長者，該大樓消防安全存有很大的問題，引起各界檢討撻伐聲浪。

內政部表示，針對公寓大廈管理條例部分，將研議修法強制規定老舊複合用途式大樓應成立管理組織，營建署並將與地方政府討論實務改進及執行作法。

至於公安申報制度對於停業、歇業或閒置荒廢場所部分，內政部指出，將會同地方政府進行討論，並進行通案函釋，以利全國遵循。

另外，內政部已立即發函要求各地方政府，即刻啟動全面清查盤點高風險建築物，並依據原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法，研擬應改善項目暨落實執行分類分期改善計畫，維護公共安全。

內政部強調，為強化複合用途建築物共同防火管理及整體避難訓練要求，已提出消防法第 13 條修正案。此外，為了完善消防設備師 (士) 管理，有效確保公共場所消防安全設備能維持正常運作，已提出消防設備人員法草案，目前正由立法院審議。