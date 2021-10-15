〈能源盤後〉冬季迫近 市場押注需求攀升 原油收創多年新高

週四 (14 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油和 Brent 原油期貨價格創下多年新高，此前國際能源署 (IEA) 強調，發電廠需求不斷攀升之際，面臨天然氣和煤炭的價格飆漲。

然而，由於美官方數據顯示，國內原油庫存連續第三週上升，且上升程度為 3 月以來最大，收盤價格自盤中高點下滑。

EIA 週四公布，上週 (10/8 止) 美國原油庫存增加 610 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週 (10/8 止) 美國原油庫存減少 50 萬桶。API 週三稍晚公布美國原油庫存報告，上週 (10/8 止) 原油庫存增加 520 萬桶。

Tyche 資本顧問公司管理層 Tariq Zahir 表示，上週原油供應量意外增加許多，且根據 EIA 報告，上週俄克拉荷馬州庫欣的儲油中心庫存大量減少 190 萬桶。

他指出，「週三公布的美國消費者物價指數 (CPI) 強於預期，『通膨擔憂是暫時的』這樣的說法非常值得懷疑。「通膨會讓原油維持強勁，但因為我們將邁入颶風季節的尾聲，駕駛季節也將從旺季趨於緩和，所以如果近幾週看到原油回吐一些漲幅，也不令人意外。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 87 美分或近 1.1%，收每桶 81.31 美元，盤中高點達 81.68 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 82 美分或 1%，收每桶 84 美元，盤中高點達 84.50 美元。

根據道瓊市場數據，原油價格週四創多年新高，WTI 原油期貨價格創 2014 年 10 月 29 日以來最高收盤價。Brent 原油期貨價格創 2018 年 10 月 9 日以來最高收盤價。

EIA 也公布，上週汽油庫存減少 200 萬桶，但蒸餾油供應量「幾乎沒有變化」，兩者仍低於每年此時的 5 年平均水準。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週 (10/8 止) 美國汽油庫存減少 40 萬桶、蒸餾油庫存減少 80 萬桶。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 1.2% ，收近每加侖 2.435 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.561 美元。

IEA 月報

IEA 在月報中將今明兩年的全球石油需求分別調升 17 萬桶 / 日和 21 萬桶 / 日，但補充表示，能源危機持續不斷，自 9 月起到明年第一季，其累積影響恐會多達 50 萬桶 / 日。

IEA 指出，在天然氣、液態天然氣 (LNG) 和煤炭供應短缺的情況下，發電商「大規模」轉向原油。

與此同時，EIA 週四公佈，上週 (10/8 止) 美國天然氣庫存增加 810 億立方英呎，略低於預期。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期，上週 (10/8 止) 美國天然氣庫存平均增加 890 億立方英呎。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 10 美分或 1.7% ，收每百萬 Btu 5.687 美元。

今年迄今，天然氣價格已經翻升一倍，且上週初一度收在近 13 年高點。

策略基金聯合管理董事 Marc LoPresti 表示，「美國價格不太可能再次飆升，但對這樣的預期也很難抱有高度信心，因為現在市場不是單純靠供需力量推動，由於冬季供應緊繃，我們要處理的是一個恐懼的市場，而恐懼會讓理性消失。」