巨生醫10/19登興櫃 兩產品將啟動授權

巨生醫 (6827-TE) 預計下周二 (19 日) 登陸興櫃，總經理王先知今 (14) 日表示，旗下肝癌診斷顯影劑 MPB-1523、缺鐵性貧血針劑 MPB-1514 已進入二期臨床，預計近兩年會啟動授權，屆時將與授權夥伴執行三期試驗，目標 2025-2026 年取得藥證上市。

巨生醫是由工研院奈米國家計劃，延伸出的奈米藥物開發平台新創公司，具有奈米微粒與奈米微胞兩大技術平台，並有多項產品進入臨床試驗階段，其中，肝癌診斷顯影劑、缺鐵性貧血針劑與惡性腫瘤單一療法藥物進展最快。

巨生醫開發的缺鐵性貧血針劑，為市面上唯一非醣類製作的注射型鐵劑，去年完成二期臨床試驗收案，預計再執行小型試驗後，2023 年將有望進入三期，目標 2026 年取得藥證。

王先知表示，研調預估，2028 年缺鐵性貧血市場規模將達 42 億美元，年複合成長率約 8.5%，市場規模比想像中更大，待產品上市後，有望拿下一定市占。

肝癌診斷顯影劑可以判斷肝臟影像屬於良性或惡性，王先知說，該產品去年完成二期臨床，由於數據正向，吸引不少業者上門洽談授權，目前以中國授權進度較快，未來不排除與授權夥伴合作執行三期臨床試驗後，目標 2025 年取得藥證。

巨生醫股東結構方面，工研院持股 20%、中橡集團 4.2%、漢通 8%、中化 (1701-TW)5.4%、萬豐資本 18.8%。