台耀旗下台新藥登興櫃強漲逾6成 大展蜜月行情

原料藥廠台耀 (4746-TW) 轉投資公司台新藥 (6838-TE) 今 (7) 日以每股 32 元登錄興櫃，市場看好，開發中眼科新藥 APP13007 將陸續完成三期試驗與美國市場授權，開盤大漲逾 6 成，最高來到 61 元，大展蜜月行情。

台新藥旗下眼科新藥 APP13007，主要針對白內障手術後發炎與疼痛，目前在美國執行兩項三期臨床試驗，總收案人數為 740 人，預計明年上半年完成收案，拚 2024 年前上市。

台新藥今年 6 月初，將眼科新藥 APP13007 的中國及港澳地區的開發及商業化權利授權中國遠大醫藥，台新藥可依照研發進度，取得簽約金及分階段里程碑款項，以及未來新藥上市後，也可依照年度銷售額收取一定比例的權利金。美國地區授權正與其他藥廠洽談，目標明年完成。

台新藥另一研發重點項目為治療乳癌的抗體藥物複合體 (ADC) 藥物 TSY-0110，是與台康生 (6589-TW)、台耀共同合作開發，該新藥會先在歐洲執行一期臨床試驗，後序同步啟動授權案，目標授權對象為在國際型藥廠，公司不排除保留部分亞洲市場銷售權，預計明年授權可望明朗。

台新藥成立於 2010 年，實收資本額 9.88 億元，股東除了台耀持股 46.63% 居第一大外，還包括中華開發、中國信託創投、中租實業、工研院創新公司旗下產業躍昇基金、宏誠創投、松瑞製藥、國泰創投、萬昌創投、漢通創投、漢友集團等，全體董事持股比率超過 50%。