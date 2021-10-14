【Wen姐筆記】再探年線或反彈？待台積電與國安基金開牌

台股昨日周選擇權結算，外資依舊沒給好臉色，本土莊家也順勢往 16300 點籌碼布局區靠近，不過技術線型上，昨日的黑 K 棒，使得一日轉折的期待破滅。台股將續往年線回探? 或是再醞釀反彈? 將靜待今天盤後台積電法說以及國安基金的例會「開牌」。台股多空強弱分界下移至 16500 點城池。關鍵點位仍為 16353、16426 與 16488 點。

台股昨日如能開高走高，即可能演出一日轉折，不過事與願違。台股如要避免續往年線回探，短線上首要之務為守穩 16353 與 16400 點城池，16400 點兩端哨站為 16386 與 16426 點如，能夠站回 16466 與 16500 點城池，多方才可望打出第二隻腳。16500 點兩端哨站為 16488 與 16520 點。要展開強勢反攻，16555 點與 16600 點城池將是硬仗，16600 點兩端哨站為 16588 與 16626 點。如能突破 16645 與 16666 點，才有機會再拚 16700 點城池。

但如 16353 點棄守，10 月 5 日的定海神針能否發揮威力，將面臨考驗! 16300 點城池，與兩端哨站為 16282 與 16313 點，如再棄守，需提防南下列車啟動。16258 點如未能煞車，恐往 16200 點回測，16200 點兩端哨站為 16188 與 16222 點，棄守則進入年線與 16000 點保衛戰警戒。16153 為 16000 點保衛戰最後防線，16100 點兩端哨站為 16083 與 16123 點，如再棄守需提防空方再度往 16000 點摜壓。

下周三台指期將結算，近日籌碼集結區往 16350 至 16400 點靠近，配合訊息面，多空頗有在此一區間醞釀攤牌意味，對多空來說，都有山雨欲來意味。台股的 10 月大行情，時間還有一半，10 月下半月的波動，仍可能比上半月的 721 點更大! 台股目前格局為空方，且反彈失敗，不過近日融資已經大減，籌碼浮額清洗暫告一段落。下一階段是否能展開反彈? 不要猜，未見三日不破低、站上五日均線前，想買低撿便宜的心態，撿到瑕疵品的風險都相當高! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)