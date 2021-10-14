【野村投信】台股短線仍偏震盪整理

焦點訊息：

國際貨幣基金 (IMF) 近期表示，因供應鏈瓶頸持續、通膨壓力高漲，恐影響全球經濟脫離疫情陰霾的速度，將全球今年經濟成長率預測自 7 月的 6% 小幅下修至 5.9%，而台灣今年則是由 4 月預測的 4.7% 上調至 5.9%。

市場高度關注大陸限電限產措施在「十一」長假後是否出現調整，而最新消息顯示，以長三角為主的許多地區仍延續此前的管理力度，以江蘇省無錫為例，11 日起逾千家企業分兩組輪流「開三限三」，且結束時間未明。

經理人觀點：

經濟數據放緩，但資金還是寬鬆：

以總體經濟來看，各國經濟數據的低基期時期已過，從美國及中國的製造業指數都可以觀察到成長放緩的信號。然而全球主要經濟體的資產負債表仍然持續在擴張，因此以資金面來看整體市場還是會受惠，雖然美國將縮減購債規模，挹注程度將會逐步趨緩，但股價在過去幾個月已逐漸在消化相關影響。目前市場多預期美國升息時點將會落在 2023 年第一季，主因是雖然通膨條件已構成，但在就業方面，像上週公佈 9 月非農就業新增人數就不如預期，因此要達成聯準會充分就業的條件還需要一段時間。

台股明年獲利年持平，盤勢將呈高檔震盪：

台股截至九月底的股價淨值比為近 2.3 倍，相較 7 月加權指數在一萬八千點高檔時的近 2.5 倍有相當幅度的修正。我們認為在明年獲利大致呈現年持平的狀況之下，評價下修相當合理，但目前的股價水位應已反映了多數利空消息，包括對於美國量化寬鬆退場和升息的預期、中國限電措施的影響，以及全球原物料高漲、貨櫃塞港加深通膨壓力等，因此預期接下來的 3-6 個月台股將呈高檔震盪，格局上要跌破一萬六千點或是漲破一萬八千點都不會太容易。

復甦態勢確立，選股為投資重點：

因全球經濟體仍逐步復甦，整體仍偏多看待，但在許多預期需做調整、不確定性因素仍存在下，選股變得相當重要。回歸基本面，我們持續看好長期的趨勢股，包括 5G、半導體、高效能運算、伺服器及電動車等，而供不應求的產業如 ABF 載板、8 吋晶圓、矽晶圓等也預期漲價效應可望延續。傳產方面，在消費回溫及美國基礎建設逐步落實之下，我們也看好自行車、成衣製鞋、鋼鐵及汽車零組件等類股的表現。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】