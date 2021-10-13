神秘客稽查按讚！中信銀獲「臺灣服務業大評鑑」本國銀行業金牌獎

有溫度的服務感動客戶！2021「臺灣服務業大評鑑」今 (13) 日揭曉，中國信託銀行摘下本國銀行業金牌獎桂冠，以有溫度的服務稱霸金融業。疫情期間中國信託銀行不只為客戶架起安全防疫網，更能有效解決客戶問題，以親切、貼心又安心的專業服務，贏得評鑑單位神秘客肯定讚許，一舉拿下本國銀行業金牌獎及優秀服務尖兵兩大殊榮。

2021「臺灣服務業大評鑑」今日舉辦頒獎典禮，中信銀行總經理陳佳文領獎時表示，中國信託有 900 萬客戶，過去幾年來投入數位轉型，致力提供客戶最便利、最溫暖的金融體驗。大多數交易現在雖可於線上完成，每天仍會有上萬名客戶至各分行櫃檯尋求服務，為了節省客戶時間，中國信託運用數位科技，推出手機預約、預處理服務，同時將分行主管的工作櫃檯移至大廳，給客戶指引與關懷，讓中國信託獲得客戶好評。

主辦單位動員神秘客前往中信銀行稽查時發現，行員的貼心服務無所不在，客戶離開座位後，清潔人員立刻以酒精消毒擦拭座椅；當行員無法直接回答客戶問題時，鄰櫃同仁也會立即介入協助，禮貌周到避免客戶負面感受；另外分行主管熱忱巡視、親切關懷，隨時釐清客戶抱怨誠懇致歉，中信銀行以客戶全旅程的細膩服務，奪得本國銀行業金牌獎。

不以獲得「臺灣服務業大評鑑」金牌獎為滿足，面對數位金融時代與疫情影響，客戶越來越偏好零接觸理財服務，中信銀行指出，過去 3 年整體交易量成長 1.3 倍，臨櫃交易僅成長 11%，為升級客戶來行體驗，中信銀行領先同業推出 Apple Business Chat 創新金融服務，發展 Banking Everywhere 金融生態圈，透過 Apple 行動裝置的 Messages 應用程式，走進中信銀行全臺分行，客戶的 iPhone 就變成取號機、寫字檯、叫號機，大幅節省客戶辦理時間，未來還能幫客戶搜尋分行附近的商店優惠，進一步帶動在地生態圈發展。

中信銀行以親切、貼心又安心的專業服務，贏得評鑑單位神秘客肯定讚許，一舉拿下本國銀行業金牌獎及優秀服務尖兵兩大殊榮，由中信銀行總經理陳佳文（中）與中山分行協理陳緁琤（右）出席受獎。（圖：中信銀行提供）

另一方面，中信銀行中山分行協理陳緁琤也以優異服務，獲頒 2021「臺灣服務業大評鑑」服務尖兵殊榮。陳緁琤協理服務細膩，不只積極關懷客戶，更主動協助同仁克服工作困境，專業與態度深受肯定。

陳緁琤表示，「同理心」是她管理的最大原則，分行大廳就像家裡客廳，是展現「家」的精神、提供零距離服務的場域。因為防疫規範必須全程戴口罩，難以笑臉迎人，她因此要求同仁眼神更要親切，建議女性同仁帶點眼妝、男性同仁頭髮梳高露出額頭，展現精神奕奕，讓客戶感受賓至如歸。

中信銀行每日平均有 3.7 萬人次至全臺 152 家分行辦理業務，為了更貼近客戶、提升服務品質，中信銀行將分行主管工作櫃檯移至大廳，不僅方便協助客戶，還能透過歷練豐富的主管協助防止詐騙，積極保護客戶資產。

另外，中信銀行也將資深櫃員轉型為「金融服務專員」，專責提供大廳服務，協助客戶臨櫃前檢視文件與證件，避免客戶慌亂與不安，大廳服務人員滿意度年年高達 90% 以上。中信銀行將持續以客戶需求為核心，秉持 We are family 品牌精神，帶給客戶全旅程貼心的金融服務。