張志誠操盤筆記：貨櫃和散裝營收不同調怎麼解讀？塑化股的後續空間原來要這樣看

【道瓊突破量縮】

上週道瓊指數雖然突破月均線已經多方掌控，但是因突破而量縮勢必會再回檔測試，昨晚道瓊指數的黑 K 棒比前日量大，暗示道瓊還有前波突破小底的 34300 點頸線需要壓著測試後再拉，所以台股連假後不只反映道瓊的回測，甚至壓回更大力，這可能是外資在上週大盤的回彈並沒有大力買超，趁著國際股市修正壓回佈局進貨。後續盤勢解析再從解盤視頻一起追蹤。( https://reurl.cc/EZp5NA )

【海運股】

台股昨天跌破短期均線，若上週不知道道瓊突破而量縮，會有回測買點的人，一定就會在上周漲停的裕民 (2606-TW)、新興(2605-TW) 追上去買，我們上周最後兩天沒有追買任何一檔航運股，這就是堅持回檔時找買點的最大力量。昨天海運股的大跌可能是貨櫃輪長榮 (2603-TW) 公布 9 月營收比前月衰退 1.78%，市場怕陽明 (2609-TW)、萬海(2615-TW) 公佈營收也是衰退利空所導致融資殺出，股價在指標超賣區停留超過一周且不斷量價背離的時候，並不是該低出的點，能忍住到反彈壓力點就不需要被迫賣出。

散裝航運營收，裕民 (2606-TW) 9 月創下今年新高，新興(2605) 也是次高，這都跟原物料行情有關，貨櫃和散裝的營收跟走勢已漸漸走出不同道路，就算貨櫃低本益比不看，但營收已經起來的散裝航運反而不該小看其中 BCI 指數大漲後的毛利率推動 EPS 跳升，今天雖然股價一樣大跌，卻是在創造守株待兔的新機會。想知道海運股後續追蹤，歡迎加入我們的資訊園地( https://lin.ee/mPZB06s )

【原油大漲，塑化股】

全球原物料價格持續攀高，西德州原油期貨突破 80 大關站上 7 年新高，天然氣價格過去半年漲幅約一倍，也創下 7 年新高，中國動力煤現貨價每噸飆破 8000 元台幣，原物料價格大漲也牽動原物料大國的股市指數強過全球股市，生產石油和天然氣大國俄羅斯股市均線呈現多頭排列指數持續創新高，全球最大動力煤生產國印尼股市均線也呈現多頭排列指數同樣創下新高，中國停止從澳州進口燃煤後，印尼現在已是中國煤炭的最大進口國。

原油價格續強也帶動 PVC、EVA 等塑化原料價格走揚，塑膠類股指數 (TSE13) 從 2011 年 4 月到現在形成一個底部盤整區，在原油多頭漲勢還沒結束以前，原油價格的拉升將可能帶動塑膠類股指數在突破頸線壓力區後將會有機會到達 450 的目標滿足幅度。

塑膠類股指數 (TSE13) 月 K 線圖

歐洲天然氣漲價，中國和印度因缺煤產生的缺電危機，都讓替代能源的議題再度成為全球焦點，而中國正如火如荼衝高建置太陽能安裝量，美國方面則對中國太陽能供應鏈出重手管控，先是參議院通過禁止全球最大多晶矽產地新疆生產的多晶矽輸美，又有美國太陽能業請願要求拜登政府嚴查陸企轉至東南亞生產以避免輸美高關稅的漏洞，台灣是第二大的太陽能製造國，美國嚴打中國供應鏈，台灣將有機會迎接轉單效應，而製造太陽能必要原料 EVA 需求也將持續看好。想獲得更多產業追蹤，歡迎加入我們的資訊園地 ( https://lin.ee/mPZB06s )

塑化族群昨天受到美股連兩黑影響走勢震盪收黑，台聚 (1304-TW)：9 月營收年增 48.5%，台塑 (1301-TW)：9 月營收年增 35.35%，亞聚 (1308-TW)：9 月營收年增 80.31%，華夏 (1305)：9 月營收年增 72.98%，可觀察回檔到月線的機會。

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