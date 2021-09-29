〈國泰金看經濟〉能耗雙控恐衝擊台灣Q4出口 六因子牽動金融情勢

國泰金 (2882-TW) 今日舉行「經濟氣候暨金融情勢」線上發表會，針對中國持續強化「能耗雙控」政策，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，台灣不少是三角貿易，第四季出口恐因此放緩。展望後續金融情勢，需要看疫情發展等六大因子。

徐之強表示，過去三個月，通膨、疫情與中國監管問題令國際股市波動，全球各地金融情勢指數的寬鬆程度有所下滑，隨著本土疫情受控，台灣內需景氣即將進入振興階段，消費可望逐步改善，然考量中小企業與民生產業尚未復原，今年台灣央行政策利率仍將按兵不動，未來將視全球主要央行決策而定。

展望第四季，徐之強表示，台灣央行維持寬鬆環境，但 Fed 等海外央行準備縮減刺激政策，股匯市波動可能加大，兩者互抵，因此評估，台灣金融情勢指數將徘徊於「穩定」與「趨向寬鬆」區間，呈現穩中偏鬆的局面。

徐之強進一步指出，雖然國發會 8 月景氣燈號仍亮紅燈，但海關出口變動率項目已從紅燈轉黃紅燈，且財政部統計進出口概況也顯示，前 8 月出超幅度已較去年同期成長趨緩，加上中國持續強化「能耗雙控」政策，中國限電停產恐衝擊台灣第 4 季出口，雖然我國第 4 季出口仍會成長，但預估將會放緩，另一方面，國際景氣穩定復甦、新興科技應用需求仍在，為支撐我國出口的有利因素。

徐之強表示，對於影響今年第四季乃至明 (2022) 年經濟成長與金融情勢，有六大主要因素：(1) 台灣新冠肺炎疫情降級與疫苗接種覆蓋率；(2) 全球供應鏈調整與產業復甦不均衡，加上供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性；(3) 主要國家央行為因應通膨風險，逐步收緊流動性；(4) 美中爭端與國際政治的不確定性；(5) 疫情控制得宜，台廠營運和供應相對穩定；(6) 國際景氣穩定復甦、新興科技應用需求仍在，有利出口。