〈能源盤後〉全球能源危機延燒 WTI原油7年來首次收登80美元以上

週一 (11 日) 交易，全球能源危機持續存在，提高原油需求，WTI 原油期貨價格近 7 年來首次收登在每桶 80 美元以上。

施耐德電氣大宗商品分析師 Brian Steinkamp 每日報告指出：「從基本面來看，情況幾乎沒有變化，供應仍相當緊繃。隨著北半球冬季的臨近，全球新冠疫情穩定控制下來，且經濟活動持續復甦，讓燃料價格一年下來全面上漲且近期飆升。」

「面對這樣的價格，市場焦點越來越轉向石油和相關產品等替代品。沙烏地阿拉伯石油公司 (Saudi Aramco) 上週評論道，由於天然氣價格上漲，原油需求增加 50 萬桶 / 日之多。」他說。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.17 美元或 1.5%，收每桶 80.52 美元，創 2014 年 10 月 31 日以來最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.26 美元或 1.5%，收每桶 83.65 美元，創 2018 年 10 月 9 日以來最高收盤價。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，OPEC 上週決議維持先前同意的每月增產 40 萬桶 / 日，「目前對石油和成品油來說，仍然是一個重要的推動力。」

「供應端的消息，加上大致上令人振奮的經濟數據，表明需求依舊健康且讓未來幾個月的現貨市場維持短缺。」他說。

根據標普全球普氏能源資訊週一發布的調查顯示，OPEC+ 9 月增產 47 萬桶 / 日，但許多成員仍難以達到生產配額。在 OPEC + 供應協議下擁有生產配額的 19 個成員，合併產量較其當月配額低了 57 萬桶 / 日。

此外，據英國《金融時報》報導，中國洪災導致數十個煤礦區關閉，可能導致亞洲能源緊縮，週一中國煤炭期貨價格上漲至創紀錄水平。

Richey 表示：「與此同時，天然氣變得明顯超買，其期貨價格自 8 月中旬低點以來已經上漲近 70%，雖然天然氣中長期間的趨勢仍相當看漲，但如果市場在這裡休息一下並消化一下近期漲勢，也不令人意外。」

天然氣價格飆升，令歐洲能源危機更嚴重。雖然俄國總統普丁稱俄國將增加對歐洲的天然氣出口量，令上週天然氣價格自高點回落，但其價格仍處於歷史高位。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 4% ，收每百萬 Btu 5.345 美元，處於 2 週以上的低點。

然而，天然氣 9 月仍上漲了近 33%，激勵了原油需求，燃氣發電廠的運營商 (尤其在亞洲) 預計將改用原油。

法國興業銀行的分析師指出，2020 年燃油發電在全球電力佔比中僅有 3%，較 30 年前的 11% 佔比下降。自 2018 年以來，燃油發電在歐洲的發電量佔比中從未超過 1.4%。但中東和其他地區，包括巴基斯坦、科威特和韓國在內的幾家公用事業公司已開始增加石油採購。

「儘管只有少數公用事業公司可以在現貨市場上採購和使用額外的燃料油以對抗液態天然氣 (LNG) 的漲價，但這競爭燃料仍可對油價利潤產生一定的衝擊。」法國興業銀行分析師寫道。

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