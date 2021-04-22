大宇資處分北軟與仙劍IP朝兩方向進行 已有買家洽談

大宇資 (6111-TW) 董事長凃俊光指出，此次擬處置旗下子公司北京軟星科技 49% 股份及中國地區仙劍 IP，總交易金額不低於新台幣 22 億元，目前已有買家洽談，IP 處分將朝賣斷或長期授權兩個選項進行。

大宇資日前宣布擬處置大宇資旗下子公司北京軟星 49% 股份及仙劍奇俠傳 IP(僅限中國地區)，預計交易價格總價不低於新台幣 22 億元，提請股東會朝兩個方向進行處置。

凃俊光指出，台灣自有 IP 要在中國取得版號很難，可拿到版號的遊戲屈指可數，大宇資 2020 年申請的《軒轅劍柒》至今仍未取得版號；若不能發新遊戲，IP 知名度就會下降，影響到後續營運，因此決定處置 IP，賣斷或長期授權都是不錯的選項。

凃俊光表示，長期授權可將仙劍 IP 與大型 IP 連動，再開發一系列產品，並改以內版申請版號，會較容易，大宇資每年也可取得遊戲分潤與授權金；另一個選項則是賣斷給中國廠商，同樣可由外版變成內版審批申請，突破外版限制後，加快遊戲上市腳步。

凃俊光透露，目前已有買家洽談中，但根據鑑價報告結果，出售股權與取得 IP 共需要 22 億元以上資金，相當於大宇資市值約 5 成，能買得起的人很少，且買家也要曾與大宇資合作過，並對仙劍 IP 有熱愛。

若出售仙劍 IP 中國地區後，等同該 IP 正式退出中國市場，不過，大宇資目前《軒轅劍》、《大富翁》、《明星志願》、《天使帝國》等 IP 在中國註冊。

至於北京軟星，自《仙劍 7》發行後，就沒有新的遊戲推出，而上海軟星《九野》成績也不盡理想，都需要調整腳步，兩家公司每年虧損約新台幣 1 億元以上，為大宇資帶來不小壓力，也因此決定透過此次重新調整布局。

大宇資預計今年在台灣推出 2 至 3 款遊戲，包括旗下 IP《明星志願》系列新作《明星志願 - 璀璨星戀》，也將推出《仙劍》系列手遊。