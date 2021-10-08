〈台股盤後〉鋼鐵人、航海王壓盤收跌73點 周線終止連四黑收紅

美股雖然大漲，但台股今 (8) 日開高走低翻黑，尤其是人氣指標鋼鐵、航運族群都呈現大跌，加權指數終場下跌 73.43 點、收在 16640.43 點，成交值 2710 億元，但周線在連四黑後翻紅上漲 69.54 點。

台積電今天一度收復 10 日線，但在上檔反壓牽制下翻黑，終場下跌 5 元、0.86%，收在 575 元，勉力守住 5 日線；大立光雖釋出考慮執行庫藏股訊息，但第 3 季毛利率跌破 6 成，法人砍目標價，終場大跌 5.86%，收在 2005 元，股價持續破底。

其餘電子權值股部分，聯電、面板雙虎、聯發科全數收跌；電子股僅部分 IC 設計、電子零組件小兵突圍，以個股表現為主。

鋼鐵股為跌幅最重類股指數，中鋼、燁興、鍾宏全都下挫超過 3%，中鋼構、燁輝、新光鋼、官田鋼、美亞、彰源等都疲軟倒成一片。

航海王也再度觸礁，長榮、宅配通都走跌超過 2%，嘉里大榮、台航、志信、陽明、台驊投控、中櫃、萬海都跌逾 1%。

整體來說，盤面上缺乏大型權值股擔綱撐盤，且在國慶連假效應下，缺乏逢低追價買盤，成交再度量縮，目前位於 17201 點的季線有加速下彎的趨勢，後市是否能上演跌深反彈，則要看連假期間的國際情勢而定。