印度央行維持利率在歷史低點不變 下調通膨預期

印度央行週五 (6 日) 宣布將利率維持在歷史低點不變，符合市場普遍預期。同時，央行也下調了通膨預期。

印度央行在週五宣布，將該國主要貸款利率維持在 4%，並且將逆回購利率維持在 3.35% 不變，皆符合市場預期。自去年 5 月以來，印度的回購利率就一直維持在 4% 不變。

央行總裁 Shaktikanta Das 表示，所有成員都投票贊成維持利率的決定，並且以 5 比 1 的多數票支持保持寬鬆的貨幣政策立場。

Das 也表示，沒有必要進一步購買債券，但他同時也強調此舉並不是要逆轉其寬鬆的政策立場。他指出，如果需要，印度央行隨時準備好恢復購債。儘管如此，Das 的說法似乎也暗示著印度央行立場不再那麼鴿派。

目前，Das 將本財政年度的通膨預期從先前的 5.7% 下調至 5.3%。他也再度重申，通膨壓力是暫時的，經濟需要各方的支持才能從疫情的衝擊中復甦。

Das 說道：「總體需求正在改善，但是仍然呈現疲軟。產出仍低於疫情前水準，復甦仍然不平衡，持續的政策支持變得重要。」

印度央行也將本財政年度的經濟成長預測維持在 9.5%。強勁的出口表現和部分地區防疫封鎖措施的放寬，都將有助於舒緩印度的產出缺口和製造業疲軟。

印度如今也正面臨嚴重的電力供給危機，主要是由於經濟活動重啟導致能源需求急遽增加，並且煤炭價格上揚，如果印度踏上中國後塵、同樣出現缺電危機，全球供應鏈混亂情況恐會更為嚴重。