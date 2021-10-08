他堅持不做產品推銷員 專訪財富管理精品顧問

近期在鉅亨新視界專欄上頻頻發表投資趨勢的馬博泰，引起了許多投資人熱烈的討論，洞燭先機的觀察投資趨勢，淺顯易懂的分析又不失專業素養，讓人不經好奇這位專欄作家的背景？以及對一般投資人的投資建議有何獨特看法？

對一般投資人的投資建議

我們開門見山的詢問馬博泰, 針對近來熱門的存股風潮，有沒有什麼標的可以一存永逸存到退休？馬博泰笑著的反問：「回到 20 年前，你會想到存台積電嗎？還是光碟 DRAM 的錸德？或是中環」他解釋到，存股是一種投資互換，用現在的犧牲換未來的幸福。他說「重點在有沒有讓現在的犧牲最有效率？」

有些較老舊的看法認為， 圓圈中心是一般講的核心配置，是不太改變的，這觀念真的要打破。

舉個例子，以亞馬遜為例，無論用任何技術分析，每個月相對進場機會點一到，就買進！核心股不是永遠不買或永遠不賣，是可以一直改變的，只是停利目標可以設定高一點。馬博泰說到：像是核心持股用 APPLE、AMAZON、P&G 這些藍籌股，停利點抓高點例如 20%，達標時獲利入袋持續不停扣，就可同時平衡產業、趨勢、新科技三大風險。繼續加碼核心股票累積資本，而平常忙碌於工作的客戶，哪可能有充裕的時間去盯著，那就是我存在的價值了。

美股走勢每個月至少有一次投資機會

圈圈的外圍，他指著高風險債、垃圾債券，這部分是配息來源，但我不會當成主力。高收益債、新興市場債基金種類太多，我會交給基金團隊去選。時間有限，有些繁瑣的選擇就交給基金。馬博泰用著淺顯易懂的方式, 結合總體經濟的存股計畫油然而生。

資金的配置可依照客戶資產做調整，但既然說存股，就得把風險降下。這樣不同於一般的投資論點，真不愧是擁著研究員及交易員背景的他特別的地方。

馬博泰補充說到「如果已經到達 PI（專業投資人）等級，那相關風險彈性或收益又是另一個層次」。

人生導師一句話改變了馬博泰走出研究室

原來坐在研究室鑽研投資研究報告的馬博泰，遇上了凡事嚴苛的主管, 從研究報告到專欄文章無一不改，投資說明會不夠口語也是「改」，痛苦衝撞的過程中, 一句「make it or leave here」轉換成今天理財顧問的養分，因為馬博泰從研究員做起，能在分析投資研究報告與客戶溝通, 也是業界唯一能做橋樑的人，扭轉這份工作的看法和做法 更凸顯專業投資的價值。

被博泰視為人生最大恩師的上海商業銀行財富管理部協理仲向榮說到：許多研究員不愛把研究說成簡單易懂的故事，但是 James 是個少數可把投資趨勢說清楚的人。

他不但在自己身上努力、客戶身上努力，更重要的是 James 從不侷限各種商品與投資方式，各種基金、股票債券，各種金融產品都能交叉運用。

從研究室、交易室走出去的馬博泰

過去馬博泰習慣觀察投資趨勢及研究獲利模型, 轉戰到第一線面對客戶時, 不能只用生硬的報酬率來溝通，而是跟客戶說「這樣你一個月可望每週多兩頓王品喔」把數字盡量生活、具體化，對客戶的耐心與陪伴，馬博泰認為，職能轉換必須將心態轉換，「耐心」與「陪伴」是前線工作的簡配，客戶不知道很自然，誰沒當過新手？重點是不要怕, 身為理財顧問, 我會陪著客戶一步一步踏入投資的領域, 總有一天會學會的。

依靠過去研究員、交易員的經驗與決策能力, 是許多全省客戶指定合作的最大的原因。我們好奇的詢問馬博泰為何服務的客戶不限於全台北中南? 還要指定他來服務呢？

他謙虛靦腆的回答：除了定期提供最新的投資趨勢外, 不願意客戶變成「投資孤兒」，詳細的將每個客戶的需求記錄，建議最適合的投資組合，這是我對這份工作的自我要求，也是對客戶的投資有一份責任和使命。

本文之資訊不得引伸為勸誘買賣特定證券與金融商品，也未與特定標的有不當財務利益，投資人交易前應自行評估風險。

馬博泰小檔案

►現職：全球股債市基金證券營業員

►經歷：

日商投信 理財協理

外商銀行 分析師、投資顧問

►學歷:

紐約市立大學財金科學碩士、台大經濟系畢業

獨創股債趨勢投資法，勝率要求極大化，市場研究經歷超過 15 年，專精事件型投資趨勢。