〈能源盤後〉美稱無意釋出SPR 油價回升 普丁發話後 天然氣持平

週四 (7 日) 交易，報導稱美國能源部無釋放戰略石油儲備 (SPR) 的計畫，再加上美國原油庫存上升程度大於預期，原油價格拉回近期部份虧損。

與此同時，在俄國週三表示將增加對歐洲的天然氣供應後，天然氣期貨價格週四大部分交易時間持平。

據英國《金融時報》週三報導，美國能源部長 Jennifer Granholm 提議釋出政府的戰略石油儲備 (SPR)，以協助抑制汽油價格漲勢。她在英國《金融時報》能源轉型戰略峰會上表示，不排除禁止原油出口的可能性。

然而，《彭博》週四報導稱，能源部表示沒有利用 SPR 的計畫。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，能源部顯然改弦易轍收回了 Granholm 的評論，「很明顯，拜登政府沒有太多選擇可讓這個火熱的原油市場降溫。」

油價也隨著美股上漲，因為美國平息債務上限的爭議，至少目前如此，「這點讓市場不再討論近期經濟衰退的風險，推遲了潛在的債務上限災難，提高了石油需求預期。」 Flynn 說。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 87 美分或 1.1%，收每桶 78.30 美元。經歷週三 1.9% 跌幅，本週仍有 1.3% 漲幅。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 87 美分或 1.1%，收每桶 81.95 美元。

全球 ETF 供應商 Global X 分析師 Rohan Reddy 表示，在天然氣市場，俄羅斯增加供應「緩解了壓力」，因為目前的儲氣庫滿載率略低於 76%，而 10 年期季節均值近 90%

然而，「目前還不清楚俄國是否會提供大量供應，以解決能源短缺問題。」他補充，俄國最大國營天然氣公司 Gazprom 今年對歐洲已經超出其契約義務 8% 以上，但歐洲仍面臨供應問題。

Reddy 表示，供應只是問題的一部分。「能源資源的需求上升且競爭激烈，這將成為一大問題。」

11 月交割的天然氣期貨價格自前一日收盤價 5.675 美分小幅上升 ，收每百萬 Btu 5.677 美元。

週三天然氣價格重挫 10.1%，為 2020 年 9 月以來最大單日跌幅。該期貨價格週二收在 6.312 美元，為 2008 年 12 月以來最高收盤價。

EIA 週四公布，上週 (10/1 止) 美國天然氣庫存增加 1180 億立方英呎。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 1110 億立方英呎。

普丁表示，俄羅斯天然氣銷售可能創下歷史新高，這對天然氣和原油價格造成壓力。

能源投資公司 Tortoise 的投資組合經理 Rob Thummel 表示，歐洲正要進入冬季取暖季節，但天然氣庫存非常低。與此同時，亞洲也沒有大量的天然氣儲備，且正在確保各地有能源供應，導致全球大宗商品價格上漲。

由於天然氣和煤炭的價格飆漲，某些地區可能使用石油作為替代品，但 Thummel 強調，「石油不會成為能源市場的救星」，因為天然氣才是美國、歐洲和亞洲的主要供暖來源。

分析師指出近期天然氣價格回落，可能會降低燃氣發電廠轉向石油發電的預期。

瑞穗證券能源期貨主管 Robert Yawger 報告指出，「普丁突然釋出的善意，可能會消除能源市場『燃料轉換』的最新熱門話題。」

沙特阿美 (Aramco) 執行長本週稍早曾表示，天然氣轉換成石油的趨勢將使石油市場增加 50 萬桶 / 日的需求。

另外，EIA 週三公布，美國上週 (10/1 止) 原油庫存增加 230 萬桶，為連續第二週上升，且遠高於分析師預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (10/1 止) 美國原油庫存增加 20 萬桶。

其他能源商品交易