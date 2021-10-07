萬寶投顧楊惠宇表示，指數在 8 月上旬因投信賣超而回檔，後來遇到聯準會 (Fed) 貨幣政策出雜音而橫向整理半個月，到中秋節後黑天鵝一隻隻竄出，且越來越大隻，從恆大地雷到中國限電，短短六個營業日指數下跌 853 點，台股雖然挾著超優基本面及獲利數據，仍然不敵市場恐懼氛圍而面臨年線保衛戰，第四季一開始變數多，選股上思維也必須做改變。



中國限電為全球拋下震撼彈，其中有政治跟經濟因素，但缺電是不爭的事實，目前全球前五大製造國分別為美、中、德、日、印，中國及印度屬於勞力密集，而歐美屬於高端製造，兩者含金量不同，中國減少生產市場算盤轉向印度、越南、泰國等地，不料殺出程咬金，現在傳出印度也缺電，兩個情況選擇：一則接受昂貴的電力，並且要付出環境成本代價，二則尋找替代能源，多數國家有志一同選擇後者。



因為再生能源需長時間發展，所以多數廠商獲利不佳，找有穩定獲利或相對低基期者為方向。



萬寶投顧楊惠宇指出，中興電 (1513-TW) 本業為家庭電器及空調設備等，因為穩定產業故歷年都有 1.3 至 1.5 元獲利水準，如果只是如此當然沒有看頭，畢竟成熟產業激不起熱情，但去年開始包下 GIS-KY(6456-TW)統包工程，金額高達 270 億，以前年營收 123 億來看，等於為往後數年的營運奠下基礎，也帶動 EPS 由 1.55 跳至 3.59 元，今年在台糖七股南北案場正式併網發電，加上跨入電動車充電市場之下，本益比 14 倍尚有空間。



新光鋼 (2031-TW) 為國內最大鋼板通路商，工業廠房比重 44%、風力發電 37%，因擁有低庫存鋼鐵，所以在鋼價上漲下讓毛利率由 3.5% 大幅跳升至 24%，不過此部分優勢預估在今年用盡，近年積極切入再生能源領域，因毛利率高達 20%，隨比重增加也有望提升後續毛利，以今年獲利換算本益比只有 7 倍，以明年獲利來估約 12 倍。

安集 (6477-TW) 業務包含售電及合作建置電廠，因為營收來源包含維修以及銷管收入等，故歷年獲利穩定平均在 2.5 元上下，今年上半年因為受到模組成本漲價影響廠商出貨，獲利將略減，第四季遞延效應將浮現，目前本益比 23 倍，若明年回到往常水準則能有效拉低本益比，股價自高檔壓回 56%，可望在此築出底部。

萬寶投顧楊惠宇強調，台廠近十年來沒有企業到美國掛牌，除了去年慧榮之外，今年又多一個驕傲，就是 Gogoro！預計目標明年第一季在那斯達克上市，如果順利的話將成為台在美第一家上市的新創公司，除了能夠拿到好價錢之外，另外也有助於擴展美國市場，也說明美國對於電動車的肯定。鴻海 (2317-TW) 進一步與 Gogoro 結盟，看來在環保減碳之下，不論四輪或兩輪都要往「電動」發展。

同欣電 (6271-TW) 原本主力在手機 CIS 產品，但隨著市場逐漸飽和下，讓獲利一路由高峰之 9.7 元降至 4.49 元，直到國巨 (2327-TW) 主導併入勝麗後，順利切入車用 CIS 封裝，才讓獲利開始回升跳至去年 7.88 元，近期股價受大客戶豪威明年砍單影響而下滑，以下修 5% 幅度預估，大約影響營收 2~3%，此部分可望由車用產品補足，因為汽車系統是 CMOS 影像感測器成長最快的領域，同欣電擁有全球最大 CIS 代工產能，未來成長趨勢明確，上半年已賺 6.2 元，今年獲利將大幅躍進，股價年線有撐。

同樣具規模優勢的為元太 (8069-TW)，由中小尺寸面板轉型電子顯示器及電子紙，一開始雷聲大雨點小，市場接受度並不高，也讓相關廠商退出，元太發揮阿信精神，仍持續專注此領域，經過多年努力媳婦終於熬成婆，目前電子紙全球市占高達 90%，許多歐美零售商占地廣大、商品眾多，做個促銷換個標籤往往勞師動眾、費時又耗工，但應用電子標籤，只要短短三秒鐘就可以將價格更新，銷售上更方便且靈活，於是逐漸被採用，也帶動獲利由 0.01 元連續六年成長至去年 3.18 元，在電子紙由「黑白變彩色」的換置潮下，獲利有機會再提升！

萬寶投顧楊惠宇提醒，如果對於指數震盪實在擔心，想要領股息又不想承擔太大風險者，或許可看看食品類股，畢竟在極端氣候下，糧食長期只會漲不會跌，並且民以食為天，景氣不好可以減少消費，但還是得要吃飯，統一 (1216-TW)、泰山(1218-TW) 歷年獲利穩定，配息率又高達 70%~80%，是長期投資定存可參考標的。

受限篇幅關係，還有更多個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入楊惠宇粉絲團，立即享有更多個股資訊。

五福臨門楊惠宇 LINE 粉絲團︰

https://lin.ee/cFL6Qcs

五福臨門楊惠宇 Youtube 頻道︰

https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ

五福臨門楊惠宇 FB 粉絲團︰

https://www.facebook.com/%E4%BA%94%E7%A6%8F%E8%87%A8%E9%96%80%E6%A5%8A%E6%83%A0%E7%8F%8A-1672962466269697

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險