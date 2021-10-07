〈焦點股〉前三季營收報佳音 網通股紅通通

網通廠中磊 (5388-TW)、智邦 (2345-TW)、智易 (3596-TW) 今年前三季累計營收均繳出歷年最佳成績，其中，智邦率先衝破 400 億元關卡，今 (7) 日在買盤追捧下，股價一度亮燈漲停，達 251.5 元，中磊、智易上漲 3-4%，其他網通股包括啟碁 (6285-TW)、合勤控 (3704-TW)、台揚 (2314-TW) 等，漲勢也都相當強勁。

網通廠 9 月及第三季營收相繼出爐，中磊前三季累計營收首見跨過 300 億元，達 307.1 億元，年增 20.3%，創歷史同期最佳；智邦前三季累計營收 424.55 億元，年增 9.6%，突破 400 億元也是歷年首見；智易前三季累計營收 286.54 億元，年增 16.3%，同寫歷史同期最佳紀錄。

智邦今天跳空開高，早盤亮燈漲停，達 251.5 元；智易大漲近半根停板，最高來到 95.3 元，成交量能明顯放大；中磊也有 3% 以上的漲幅，站穩 60 元關卡，最高來到 62.3 元。

網通廠一片紅通通，其他包括友訊、明泰、正文、合勤控、星通、海華、啟碁、台揚等，今天漲勢也相當凌厲。

展望第四季，智易認為，訂單狀況審慎樂觀，目前中國及越南工廠營運皆一切正常，將持續強化供應鏈管理，密切掌握供料狀況及交期，全力滿足客戶訂單需求。中磊電子也樂觀看待下半年營運成長，營收可望維持季季高走勢。

