〈台股盤中〉航運、電子強拉多頭馬車 開高走高漲逾300點

隨著美股回穩，亞股今 (7) 日聯袂強彈，日股、韓股均漲逾 1.5%，港股更大漲 2% 之上，台股加權指數以上漲 72 點開出後，開高走高，盤中漲點已超過 300 點，航運股破底翻，同時，電子族群也聯袂吹響反攻號角，推升大盤收復五日線反壓，預估成交值放大至 3100 億元左右。

航運股在基本面尚無虞的態勢下，今日呈現破底翻的強漲行情，尤其由散裝航運業者領漲，裕民、中航漲停，四維航、新興、正德和台航漲 8% 上下，慧洋 - KY 漲 7%，而長榮、陽明、萬海和台驊均漲半根停板左右，建新國際、志信、榮運、中菲行、捷迅等漲 4% 上下。

隨著比特幣強彈至 5 個月來高點，電子族群中，以板卡相關業者表現最強勢，麗臺、青雲和技嘉漲停，映泰、撼訊均漲超過半根停板，微星、精英和華擎漲逾 3%。

半導體族群在晶圓雙雄台積電、聯電反彈的帶動下，漢磊、合晶、台勝科、光罩均漲半根停板，嘉晶、環球晶漲 4% 之上，世芯 - KY、昇陽半導體漲超過 3%。

而 IC 載板大廠中，景碩和南電均反彈 5%，易華電漲 4%。

分離式元件族群表現也同步轉強，大中逼近漲停板，富鼎、台半、杰力和德微漲半根停板，強茂和尼克森漲近 4%。

元大投顧認為，本波修正的原因可能是中國限電、通膨，但看起來並不像是因市場流動性問題導致的系統性風險，考量不少高位階的成長股已修正不少，加上指數已回檔至年線附近，應無須再過度看空，但未來的反彈力度仍取決於量能和電子股。

統一投顧則指出，美國債務上限僵局未解，通膨疑慮升溫，加上中國多家企業債務問題仍存在，且中國限電政策影響重大，將衝擊台廠 9 月、10 月的營收，並影響全球供應鏈的正常運作，儘管台股短線上技術指標 KD 已回落至超賣區，有助短期反彈，不過在短、中期均線全面下彎下，仍須留意反彈套牢賣壓重重。