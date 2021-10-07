〈台股盤前〉上檔層層解套賣壓恐干擾反彈路 勿貿然搶短

台股昨 (6) 日上下震盪達 264 點，半導體、貨櫃航運領跌下，加權指數終場下跌 67.59 點，收在 16393.16 點。美股今晨全面收小紅，台股或有機會反彈，但上檔解套賣壓不可不慎，投資人切勿貿然搶短。

外資為本波台股殺盤一大元凶，昨再大賣台股 238.54 億元，自 9/28 以來已連續 7 個交易日賣超高達 1403 億元，摜壓台股一路崩跌近千點，昨日三大法人合計賣超台股 266.10 億元，自營商賣超 50.71 億元，只有投信買超 23.15 億元。

聯發科 (2454) 在全球手機應用處理器晶片市占率超車高通，拿下龍頭寶座之後再傳捷報，傳出最新款 5G 旗艦晶片「天璣 2000」技壓高通，功耗表現比高通新款 5G 旗艦晶片「驍龍 898」領先約 20% 至 25%，是否反映在股價上值得期待。

供應鏈最新傳出，美科技業大咖強攻虛擬實鏡（VR）／擴增實境（AR），對光學鏡頭需求龐大，找玉晶光協助供貨，玉晶光為此將在大陸廈門購地大擴產，儘管玉晶光不評論相關傳聞，但仍可觀察其股價表現。

本週上市櫃公司陸續公布 9 月營收，由於 9 月份開始有中國限電等負面因素，若營收能逆勢成長的公司，將成為盤面上焦點。另外，大立光今天將舉行線上法說會，由於大立光股價自去年以來一路呈現空頭走勢，今日除揭露第三季財報外，也將對今年第四季及明年的展望釋出最新訊息，也值得關注。

整體來說，目前台股所有短期均線皆呈空頭排列，並持續下彎當中，顯示台股結構已遭破壞，大盤成交量遲遲無法達到 3500 億元攻擊量，因此，上攻萬七力有未逮，短線下檔先看頸線 16248 點支撐。