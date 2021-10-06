〈貴金屬盤後〉美元、公債殖利率上升 黃金4日來首次收低

週二 (5 日) 交易，黃金期貨價格下跌，係因美公債殖利率上升且美元走強，令黃金在 4 個交易日來首次收低。

FXTM 高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示：「在週五公布萬眾期待的美國非農就業報告之前，美元升值正形成阻力。黃金未能從通膨擔憂情緒或市場謹慎態度中汲取力量。」

美國勞工部預計週五發布 9 月的就業報告，由於過去幾週變種新冠病毒引起的病例減少，因此就業人數預期增加。

「由於黃金對 Fed 縮表的預期仍然敏感，因此非農就業數據的波動性應該會增加。週五的結果可能為本月的黃金定下基調。」Otunuga 說。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 6.70 美元或近 0.4%，收每盎司 1760.90 美元。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 4 美分或 0.2%，收每盎司近 22.608 美元。

黃金上漲動力週二消退，係因 10 年期美國公債殖利率自週一的 1.481% 上升至 1.522%，ICE 美元指數也上升 0.1%。

公債殖利率上升會增加持有黃金的機會成本，削弱投資者購買不孳息的黃金之興趣。美元上漲則會墊高海外買家購買美元計價的大宗商品之成本。

週一黃金漲勢至少部分歸因於中國和台灣之間的緊張局勢，提高了黃金的避險需求。根據報導，中國適逢「十一國慶」連續假期，解放軍頻繁出動軍機干擾台灣防空識別區，近日出動多達 93 架軍機進入台灣西南空域。

此外，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週一概述了對華貿易政策，很大程度上建立在前川普總統發起的 1930 年代以來最大規模貿易戰之基礎上，試圖要求中國購買更多美國商品，並阻止中國當局施壓美企交出商業機密的作法。這也令投資者感到緊張。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 週一稍晚表示：「在美國貿易代表戴琪力嗆中國沒有履行第一階段貿易協議的部分要求後，黃金價格上漲。」

然而，美股週一大跌，黃金當日可能也吸引了一些避險買盤，因為市場擔心 Fed 縮表，風險資產價格的跌勢可能加劇。

其他金屬商品