Kawasaki拼機車電動化 2025年前將推出10款以上

日本生產機車的川崎重工 (Kawasaki)(7012-JP)6 日表示，該公司目標 2035 年之前、在先進國家所推出的絕大多數機車都將走向電動化，而首先要在 2025 年之前推出 10 款以上的電動機車。

全球正興起減碳浪潮，而這股綠色潮流也正從汽車產業吹向機車產業。

據《日本放送協會》(NHK)6 日報導，依照相關人士說法，川崎重工設下機車電動化的全新目標，首先要在 2025 年之前推出 10 款以上的電動機車，其中包含純電機車 (BEV) 以及油電混合動力機車 (HEV)。

此外，川崎重工也計畫在 2035 年之間，於先進國家所推出的機車當中，絕大多數的車款都要轉型為純電機車和油電混合動力機車，要將使用燃油引擎的機車減至最少。

這是川崎重工首度為機車的電動化設下目標，該公司在「脫碳社會」的轉型過程當中，大幅度的修改發展方向。

機車因受到車體大小的限制，如何利用有限空間來搭載高效率的電池、並維持行駛性能，對各家車廠而言也都是一大考驗。

關於日本機車製造商的電動化發展，山葉 (Yamaha)(7272-JP) 已設下 2050 年純電機車比例要達到 9 成的目標；本田 (Honda)(7267-JP) 也積極發展換電式電動機車的研發。電動化的潮流不僅止於汽車，機車似乎也正加速走向同一個方向。