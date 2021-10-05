〈美股盤前要聞〉美將公布9月服務業PMI 美股期貨回升

美國今日將公布 9 月服務業 PMI 終值、ISM 非製造業 PMI、8 月貿易帳。美國 10 年期公債殖利率來到 1.493%。美股期貨週一 (4 日) 回升，道瓊期貨漲 0.39 %，標普 500 期貨漲 0.38%，那斯達克 100 期貨漲 0.34%。

1. 臉書大當機修好 祖克伯財富幾小時內蒸發 60 億美元

臉書 (FB-US) 周一 (4 日) 為大當機致歉，專家表示問題可能出在網域名稱系統 (Domain Name System，DNS)，目前系統已經恢復正常。此問題重擊臉書股價之下，執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 財富在短短幾小時就蒸發 60 億美元 (約台幣 1700 億元)，全球富豪排名掉到第五。

臉書股價周一收盤暴跌 4.89% 至每股 326.23 美元，從 9 月中旬股價高峰算起累計回跌約 15%，該股也是科技五大天王當天跌最重的公司。

彭博億萬富豪指數顯示，這使得祖克伯財富縮水至 1216 億美元，被微軟創辦人比爾蓋茲超前。

2. 英特爾求親無望！GlobalFoundries 正式提交 IPO 申請

週一 (4 日) 趕搭晶片熱潮的晶圓代工廠 GlobalFoundries (格芯；格羅方德) 正式提交在美掛牌上市 (IPO) 的申請，這讓原本有意收購的英特爾確定「求親無望。」

格芯週一提交美國 IPO 申請時披露，該公司虧損顯著下滑，營收大幅成長，格芯 2020 年營收 48.51 億美元，全年淨虧損 13.5 億美元、或每股淨虧損 2.70 美元。

格芯計劃在那斯達克上市，交易代號為 GFS，尚未為其上市設定條件，但外傳市值預估約 250 億美元。

3. 高通出價 45 億美元買下 ADAS 供應商 Veoneer

高通 (QCOM-US) 和投資公司 SSW Partners 周一 (4 日) 同意出價 45 億美元價格，收購瑞典先進駕駛輔助系統 (ADAS) 技術供應商 Veoneer(VNE-US)，雙方敲定收購協議，也代表曾提出報價的加拿大汽車零件大廠麥格納 (Magna) 正式從這場競購案出局。

根據這筆交易，高通以每股 37 美元出價收購 Veoneer，較麥格納先前提出的 31.25 美元溢價 18%，麥格納正式宣告出局。

高通與 SSW Partners 透過聲明表示，預計併購案將於 2022 年完成，交易完成後，SSW Partners 將把 Veoneer 旗下自動駕駛業務 Arriver 售予高通，並保留剩餘的汽車零件業務。

4. 蘋果 Apple Watch Series 7 於 10/8 開放預購

蘋果周一（4 日）宣布，將在台灣時間周五（8 日）晚上 8 點開放 Apple Watch Series 7 開放預購與美國同步，並預計在 10 月 15 日開始供貨。

蘋果上月秋季新品發表會公布 Apple Watch Series 7，但當時卻未給出確切上市日期，僅說預計將於今年秋季末上市，通常蘋果手錶與新款 iPhone 會在同一時間販售，因此銷售延遲意味著蘋果有供應方面的問題。

目前蘋果美國和台灣的官網都尚未提供 Apple Watch Series 7 的建議售價，據 CNBC 報導，新款蘋果手錶美國售價為 399 美元起，換算下來約台幣 11,900 元。

5. 比特幣攻克 49000 美元關卡 市值超越臉書

比特幣的價格在周末飆升後，周二 (5 日) 更加穩定，並一舉站上 49000 美元上方，達到 9 月 7 日以來，有機會再次挑戰 5 萬美元關卡。

據 Coindesk 報價，截至台北時間 13:12，比特幣價格報 49292 美元，24 小時漲幅逾 3%，市值來到 9284.9 億美元，超過了 Facebook(FB-US)。

社群媒體巨頭 Facebook 周一遭遇史上時間最長的當機，其股價周一大跌 4.89%，至 326.23 美元，市值減至 9197.89 億美元，被比特幣超越。