操盤手看台股：破前低後果然彈升 反攻或反彈這樣分

高通膨的隱憂持續壟罩美股。之前提到這次美股拉回與過往有別，原因在於道瓊及標普 500 皆在 9 月出現了月級別的日落線 (當月低點跌破前一個月低點且收低)，美股的中期整理仍在持續。

本波台股由 17335 點跌到 16162 點，下跌了 1173 點，行情一如預期在跌破前低 8/20 日低點 16248 後，吸引了部分逢低買盤進場，許多跌深股出現單日強彈，10/5 日台股收紅，收長下影線。

短線上，未能出現日出線 (當月高點越過前一個月高點，且收高) 的紅棒，僅能視為多方抵抗；以今年 8/18 日為例，指數同樣於破前低後出現收長下影線的紅棒，但是隔日未能續攻，反而直接開低再破低，直到 8/23 日出現開高走高的紅 K 棒，確認日級別的日出線之後，行情才正式展開反攻。故當前重點在於今日台股能否順勢拉出日出線，進而確認短期底部，至於指數要往上攻，要能站回頸線位置約在 16838 點。

盤面試圖止穩，個股相繼反彈。操作上，與大盤雷同，若是破低後的彈升僅能視為多方抵抗的反彈，要能夠拉出日級別的日出線才能確認反攻。目前隨著全球通膨加上中國能耗雙控成為市場焦點，抗通膨概念及泛原物料股成為盤面重心。通膨蠢動下，資產股吸金，看好的台肥挾著農糧及資產題材，近日在大盤下跌之際，股價逆勢由 56 元漲到 70 元，漲幅逾 25%。

這個走勢給了許多資產股 (特別是多重題材者) 示範作用，如國內握有超過 45 萬坪土地的大同，近日跨入電動車題材，股價也有買盤進場；至於持有全台土地超過 25 萬坪，近年積極活化資產的南紡 (1440-TW) 今年上半年 EPS 達 1.29 元，近日隨著棉價創十年高點，本業營運看好；目前仁德廠已規劃為科技園區，開發利益逾 300 億元，後續在台積電等電子大廠進駐南科，帶動台南土地價值水漲船高下，未來具想像空間，而這次旗下的南紡購物中心搭上五倍券概念，營運將受惠，整體在多重題材挹注下，後市值得追蹤。

至於中國能耗雙控，多數原物料的供給都受到限制，之前看好的 PVC 族群，由於大陸 80% 的 PVC 現有電石法產能將遭到挑戰，此對於台塑及華夏有利。隨著大陸太陽能年底安裝潮帶動太陽能級 EVA 需求，加上能耗雙控對太陽能電廠發展有利，先前看好的台聚及亞聚整理後也有機會。

另外，原先市場擔憂供需失序的面板，隨著這波限電，之前轉趨保守的品牌業者由於擔憂缺貨，後續可望加強拉貨，這對第 4 季面板報價跌幅將有所支撐，故近日友達、群創、敦泰、天鈺等也有買盤進場，只是這類的股票由於本波跌幅較大，暫以反彈視之，要有週級別的日出線才能視為反攻訊號。對於一個操盤手而言，當行情如規劃出現破底後的彈升之際，重點是找到誰領先翻紅？誰領先越過昨日高點，拉出日出線，進而從這些名單中找出能夠操作的標的，這才是看盤的重點，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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