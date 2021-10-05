台股年線獲支撐 利空不跌股有望展開大反彈？

萬寶投顧陳子榕指出，台股這一波下殺，從波段高點 18,034 點起跌至週二 (10/5) 低點 16,162 點為止，跌掉 1,872 點，週二盤中跌破前低 16,248 點，終場在電子權值股拉抬下，最終收 16,460 點，小漲 52 點，成交量 3,282 億元，暫守年線，若八大官股持續進場護盤買超台股，指數可望有機會展開反彈。



美國通牒台積電 (2330-TW)、三星要上繳客戶訂單機密文件，台積電股價最近連帶受影響再度下跌回測年線，如何因應美國要求，台積電 10/14 舉行的法說會有更明確的答案。但從法人籌碼來看，八大官股連續四日買超台積電 9,381 張，投信更從 8/10 沿路買逾 18,000 張，顯然對於台積電漲價所延伸的財報效應相當看好。



全球晶片短缺一般預料到 2022 年下半年可以緩解，但明年 5G 滲透率提升、數位轉型帶動 HPC 晶片成長，都讓半導體需求更強。國際車用晶片大廠英飛凌已預告明年車載半導體依然嚴重吃緊，客戶現在只能以長約來確保晶片，與車載相關的半導體個股中長線營運動能強勁，包括聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、順德 (2351-TW)、凌陽 (2401-TW)、欣銓 (3264-TW)，以及 PCB 族群。



2020 年台商 PCB 產值已經突破兆元，今年預估全球 PCB 產值成長 8.6％，當中，載板產值成長率遙遙領先達 19％。除了車用大量使用 PCB，Space X 創辦人馬斯克 (Elon Musk)300 億美元的星鏈計畫也同樣需要大量 PCB。



以單顆衛星來看所需要的 PCB 就達數十片，且因應傳輸的高頻高速要求及耐受 ±200℃太空環境的特性，技術門檻和單價相對更高，而且衛星每隔 5～7 年還得汰換一次；另外，地面設備 User terminal 當中 PCB 的價值也佔了一大半，因此在低軌衛星、5G 發展和車用大量需求下，PCB 族群營運動能十分暢旺。



個股包括景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW)、台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW)、騰輝電子 - KY(6672-TW)、燿華 (2367-TW)、金居 (8358-TW)。



雖然 PCB 近日受到大陸限電影響產能，但 PCB 業者大多以調度廠區支援和庫存因應，目前整體影響幅度還不太大，而且限產情況下最有可能的方式就是反映成本，像是國內散熱雙雄雙鴻 (3324-TW)、尼得科超眾(6230-TW) 就已宣布調漲 5％～10％，其他散熱廠鴻準 (2354-TW)、奇鋐(3017-TW)、健策(3653-TW)、台達電(2308-TW) 都有望跟進。



萬寶投顧陳子榕指出，9/30 和大家分享鴻準 (2354-TW)，就是一檔利空下驚驚漲的個股，大盤近日拉回，鴻準還是創造了相對大盤高的漲幅，目前選股方向往利空測試止穩的個股挑選。最近國際金融動盪不安，只要大家做好資金控管，掌握低買高賣的操作節奏，一樣可以享受投資的成果。

健策 (3653-TW) 受惠車用導線架及均熱片需求旺，整體訂單能見度已達明年上半，由於國際銅價維持高檔，近期產品開始反映報價調漲；健策 7、8 月受 CPU 市場波動表現較平淡，但前 8 月累計營收仍年增 22％，預估第三季營收會優於前一季，第四季再升高，全年營收可望挑戰新高；大園二廠去年完工後已加入投產，並進一步提升電鍍及鍛造產能，預計明年底產能滿載，三廠也開始著手興建。

欣興 (3037-TW) 為 PCB 暨 IC 載板大廠，8 月營收 95.71 億元，連續第四個月改寫歷史新高，由於整體訂單能見度高，9 月可望繳出好成績，第三季有望達兩位數年成長；欣興 IC 載板產能利用率維持 70～75％滿載，而受惠手機、筆電和電競產品進入旺季，高密度連結板 (HDI) 稼動率也提升至 80～90％，由於需求持續暢旺，明年營運可望再推升，2023 年效益更加明顯。

台灣高鐵 (2633-TW) 搶搭五倍券錢潮，高鐵祭出飯店、通勤等多項聯手優惠，力拼 10 月載客率回復 7 成以上水準，隨著國內疫情控制，高鐵 10/13 將再加開 90 班次，每週運行總班次將達 899 班次，這也是高鐵 8 月以來第三次增班，接下來還有雙十國慶、聖誕節、跨年等一連串假期，第四季運量可望逐月走揚；投信自 9/15 以來，持續買進逾 5,000 張。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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