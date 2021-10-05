〈能源盤後〉OPEC+維持初始增產計畫 WTI原油登近7年高點

週一 (4 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油價格登上 2014 年以來最高收盤價，係因 OPEC + 維持目前每月逐步增產的計畫。

Third Bridge 工業、材料全球部門負責人 Peter McNally 表示：「自去年第二季大幅減產以來，OPEC + 只是逐步增加返回市場的供應量，且認為需求將在 2022 年全面復甦。」

OPEC + 週一重申了其 7 月的決定，並將在 11 月提高石油總產量每月 40 萬桶 / 日。OPEC 於 7 月決議，自 8 月起每月增產 40 萬桶 / 日，直到完全取消去年實施的減產措施。

此次會議時間非常短暫，且 OPEC + 也堅持其原始計畫。

McNally 表示，由於每月返回市場的供應量僅增加 40 萬桶 / 日，因此石油庫存預期將在今年餘下時間繼續下降，但 OPEC + 每個月都會舉行會議，能「迅速修正不斷變化的供需前景」，「所以 OPEC + 短短幾週就有機會聚集，並決定需要調整。」

此前市場廣泛預期 OPEC + 將維持先前實施的生產計畫。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.74 美元或 2.3%，收每桶 77.62 美元，為最近月契約自 2014 年 11 月 11 日以來最高收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.98 美元或 2.5%，收每桶 81.26 美元，為 2018 年 10 月 16 日以來最高收盤價。

根據最近月期貨，WTI 原油期貨上週上漲 2.6%，而 Brent 原油同期上漲近 2.7%。

McNally 表示，OPEC+ 的產量政策一直是過去 15 個月以來庫存快速下降的原因。「在去年 6 月頂峰時，OECD 原油和成品油庫存較其 5 年季節平均高出 9%，但到今年夏末，庫存比正常水準低 6% 以上。」

「與此同時，其他供應來源對原油價格回升反應遲緩，8 月下旬石油生產受到艾達颶風的影響，但更重要的是，美國生產商一直在猶豫是否增加所有地區的鑽探活動。因此整體來說，結果就是供應成長不溫不火。」

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