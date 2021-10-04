美南加州重大原油洩漏事故！Amplify Energy開盤股價幾乎腰斬

美國南加州發生重大原油洩漏事故，週一 (4 日) 油管洩漏所屬的石油天然氣公司 Amplify Energy 開盤股價幾乎腰斬。

美國南加州海岸上週日 (3 日) 發生嚴重原油洩漏事故，相當於 3000 桶原油 (12.6 萬加侖) 從距離海岸近 5 公里的海上鑽井平台「Elly 」溢出，有超過 33 平方公里海面受油污影響，汙染已經擴及海灘和濕地。

美國南加州海岸發生嚴重原油洩漏事故 (圖片：AFP)

海上鑽井平台「Elly 」由石油公司 Amplify Energy 子公司 Beta Offshore 經營，Amplify Energy 週一表示，上週日石油已停止漏出，目前仍在釐清洩漏的具體原因。

Amplify 稱，以防萬一，該公司已關閉該地區所有生產和管道的業務，並派出遙控車輛進行調查。

(圖片：AFP)

原油洩漏範圍已波及到亨廷頓海灘碼頭 (Huntington Beach Pier) 和新港灘 (Newport Beach) 與周邊海面，大量死魚、死鳥遺體沖上岸邊，海豚在油漬中游泳，生態悲劇真實上演。

週一 Amplify Energy (AMPY-US) 盤前暴跌逾 60%，開盤後其股價直接暴跌 46.43%，暫報每股 3.07 美元，料恐將出現創紀錄的拋售。