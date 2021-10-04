美南加州重大原油洩漏事故！Amplify Energy開盤股價幾乎腰斬

美國南加州發生重大原油洩漏事故，週一 (4 日) 油管洩漏所屬的石油天然氣公司 Amplify Energy 開盤股價幾乎腰斬。
美國南加州海岸上週日 (3 日) 發生嚴重原油洩漏事故，相當於 3000 桶原油 (12.6 萬加侖) 從距離海岸近 5 公里的海上鑽井平台「Elly 」溢出，有超過 33 平方公里海面受油污影響，汙染已經擴及海灘和濕地。
海上鑽井平台「Elly 」由石油公司 Amplify Energy 子公司 Beta Offshore 經營，Amplify Energy 週一表示，上週日石油已停止漏出，目前仍在釐清洩漏的具體原因。
Amplify 稱，以防萬一，該公司已關閉該地區所有生產和管道的業務，並派出遙控車輛進行調查。
原油洩漏範圍已波及到亨廷頓海灘碼頭 (Huntington Beach Pier) 和新港灘 (Newport Beach) 與周邊海面，大量死魚、死鳥遺體沖上岸邊，海豚在油漬中游泳，生態悲劇真實上演。
週一 Amplify Energy (AMPY-US) 盤前暴跌逾 60%，開盤後其股價直接暴跌 46.43%，暫報每股 3.07 美元，料恐將出現創紀錄的拋售。