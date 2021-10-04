能耗雙控下誰利多、誰利空？

萬寶投顧楊惠宇表示，此次疫情造成許多轉變，最風光莫過美國，狂撒錢救經濟下造成美股欣欣向榮，但凡事有利必有弊，世事無兩全，錢太多就不值錢，於是許多物品開始漲價，由最上游原物料開始發聲，擴散至下游及終端，這過程有贏家也有苦主。



贏家當然為有話語權者，就像蘋果說成本太高但又不想轉嫁消費者，就往供應鏈砍，技術越高端、產業具獨特性者可免於此命運，蘋果會砍組裝或零組件廠，但不會砍台積電 (2330-TW) 代工價，主要在於「無可替代」，而其它中、低階供應鏈則就沒有這麼幸運。



中國近年極力要由「製造的中國」轉型往「數位的中國」，為的就是拿到世界的話語權，但遇到美國阻礙並不順利，此次疫情訂單大量擁入，不見其利反受其害，製造業及傳產屬高耗能產業，要用到大量水、電，製造過程中又會產生許多污染物，中國多以煤炭發電，大量的煤對環境造成極大傷害，而昂貴的電力及運價，侵蝕眾多小廠獲利，從今年前 7 月中國對美出口成長 36%，但第二季 GDP 成長遠低於第一季，甚至預估下半年將進一步放緩可看出端倪。



於是中國將碳中和目標寫入「十四五計劃」，要將高耗能、低附加行業陸續移出中國，9 月的限電不會只是曇花一現，接下來會有接續動作，我們先來看看各產業乃至企業影響為何。



整體產業中影響較大為 PCB 及部份車用廠，在 PCB 中大多廠皆停工，應對的方式不外乎調他廠支援，如台光電 (2383-TW)，至於瀚宇博(5469-TW) 及定穎 (6251-TW) 則是以庫存來彌補，而金像電 (2368-TW) 則影響較多。



萬寶投顧楊惠宇認為，PCB 產業需求還是很旺，在產能多集中於中國下，短期間要快速移轉產地不易，故有機會轉嫁部份成本，此將扺消減產所帶來之衝擊，故整體 PCB 產業在利空過後仍是有回升機會，但中國如鐵了心要整頓，則高污染特性的 PCB 勢必躲不掉，未來廠商仍是得做好遷廠的打算及準備。



網通及相關零組件廠，因為耗電量不大，多以自有發電設備皆可因應，短期間影響也不多，組裝廠部份，老大哥鴻海 (2317-TW) 因產線佈局眾多，相對上調度就較靈活，至於和碩 (4938-TW) 因配合蘋果，在節能及節水方面有自己完整系統，貫徹綠電下此次看出成效。(LINE)



另一個影響比較大為車用，生產磷酸鐵鋰電池所用之黃磷，因為雲南、貴州加強對磷化工企業限電，導致供應缺口擴大，價格飆漲近八成，此部份對三元鋰電池的康普 (4739-TW)、美琪瑪(4721-TW) 有利。



萬寶投顧楊惠宇指出，其它傳統零件廠則沒如此幸運，電源供應的光寶科 (2301-TW)、台達電(2308-TW) 產能 50%~70% 都在中國，做零配件的英利 (2239-TW) 則是全部都設廠中國，另外江蘇昆山也為連接元件廠大本營，凡甲 (3526-TW)、嘉澤(3533-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、健和興(3003-TW) 等皆有廠設於此。

和傳統零件相較之下，連接元件耗電量不大，且多屬中小規模，影響會較小，其中貿聯 (3665-TW) 積極在製程中針對氣體排放，能源及水資源消耗密集度進行改善，也設定好碳排放及水資源目標，已連續 4 年賺進一個股本，車用占營收比重 50%，除此外也往雲端中心及儲能發展，上半年獲利年增 14%，但今年股價沒有太大表現，宣佈收購德商工業應用事業群後，將進一步擴產歐洲市場，長線趨勢皆看好。

至於原物料，由於廠房在中國並不集中，加上上游較易轉嫁下，也是相對受益，塑化部份台聚 (1304-TW) 及華夏 (1305-TW) 在限電區無產能、台塑 (1301-TW) 則約有 5%，台泥 (1101-TW) 約 20% 影響較大。

萬寶投顧楊惠宇強調，中國限電讓電力短缺並且高漲，尋找替代能源為解決根本問題方式，太陽能及風力發電再度引起市場注意，由於太陽能電池模是放在戶外，終日風吹雨淋，如何讓發電效率提高、及強化因環境氣候變化所引起的耗損，順利延長電池使用壽命成為關鍵。

EVA 為先進高分子材料，具備高透明度和高黏著力特色，故適用於玻璃和金屬等各種界面，太陽能電池封裝過程要經過熱壓，使用 EVA 膠膜可達到完全透明，具高透光性，可提升電池轉換效率並達到保護電池作用，為太陽能之關鍵材料。



去年全球太陽能 EVA 需求為 60 萬噸，中國碳中和政策下將使需求再增，歐洲相關廠已開始調漲價格，台聚 (1304-TW) 各擁有高、低壓產線，旗下亞聚 (1308-TW) 也擁有四套高壓釡式產線，均有投資古雷一貫廠，明年第二季新增 EVA 將開始投產，兩者目前本益比皆不到 10 倍，可做為長線觀察標的。

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