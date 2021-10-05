強勢股拉回找機會 選誰？

中秋連假後利空連連，包括中國擴大限電、美債殖利率飆高及美國債務危違約擔憂，重創台股大盤拉回半年線以下測試支撐，個股因為 Q3 季底法人作結帳動作頻繁，投資人選擇觀望居多，行情得等到 10 月後才有所表現，但量能至少要回到 3000 億水準，否則指數維持 17000 上下 500 點區間整理。短線震盪難免，剛好利用這次利空測試底部支撐，今年 3 月底公債殖利率飆到 1.7％，比現在 1.5％還高，後來股市還是漲上去，2013 年 10 月美國政府也是面臨舉債上限問題，兩黨鬥爭最後一天也是表決過關，沒真的讓政府運作停擺，歷史不段重演，這次也不例外，最近剛好趁利空洗盤，讓 Q4 行情更有發揮空間。

低軌衛星商機大，台揚領頭創高

先前提到「作夢行情」已有買盤進駐，低軌衛星概念股台揚 (2314-TW) 在大股東釋股利空下不跌反漲，股價自 9 月中旬後起漲，股價自 57.3 元漲到 81.1 元，短線漲幅達四成，第一代 O-RAN 產品已通過驗證，預計最快第四季進入量產，今年上半年雖仍虧損 0.84 元尚未獲利，但因低軌衛星題材才剛發酵，本益比非常高。同樣受惠低軌衛星商機的啓碁，上半年飽受供應鏈缺料影響，7、8 月營收都有明顯成長，8 月營收 58.1 億，隨著 Q4 進入網通旺季，營收有機會挑戰歷史新高，上半年獲利 1.45 元優於台揚，投信 9 月中旬後同樣卡位，股價回測月線及半年線支撐。

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