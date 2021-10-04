美國企業垃圾貸款發行總額創下新高紀錄

根據 S&P Global Market Intelligence 的 LCD 數據顯示，非金融公司今年迄今所發行的垃圾貸款創下了有紀錄以來的新高。

數據顯示，今年迄今，非金融公司已經發行了價值超過 720 億美元的投機等級貸款，以支付股息，創下 2000 年有紀錄以來的新高，並大幅超越了 2013 年 544 億美元的高點。

分析師表示，垃圾貸款突破歷史新高記錄，意味著企業手上充斥現金，對資產負債表感到滿意，且看好經濟發展。槓桿貸款通常由債務大幅高於收益高的公司發行，此類型的業者也對經濟的走勢更加敏感。

除了垃圾貸款之外，美國企業在今年發行的垃圾債也創下歷史新高。此外，槓桿貸款發行總額有望超過 2017 年 5030 億美元的高點。

Wasserstein Debt Opportunities 的總裁兼執行長 Rajay Bagaria 表示，槓桿貸款的支付金額通常會隨著利率的上升而走高，可以幫助固定利率債券的投資者，對沖 Fed 升息和高通膨的風險。

「投資人配置更多部位至槓桿貸款。對垃圾債的需求超出記錄。」Bagaria 說道。

隨著美國經濟持續復甦，發行債券的企業償債能力有望上升，加上投資人渴求更高的額外收益，使得垃圾債券前景看好。有分析師預期，今年一整年垃圾債及槓桿貸款發行，都將創下歷史新高紀錄。

資產管理公司 Federated Hermes 資深投資組合經理人 Mark Durbiano 曾表示，就算美國經濟成長觸頂，只要經濟持續擴張，便能為垃圾債帶來支撐。