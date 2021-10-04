顧氣血，養肝腎，調養頭髮問題最有效！名中醫：1情況吃黑芝麻反更傷

文／早安健康編輯部

每天早晨醒來，看著鏡中自己，你會很在意頭髮又白了，或是髮際線愈來愈高嗎？不僅擔心影響美觀，更憂慮可能是身體健康出問題！

白髮與掉髮原因相同嗎？是否女性較易白髮、男性較易掉髮？醫學博士背景名醫陳潮宗，從中、西醫學雙管齊下為你解惑，還推薦超簡單、人人都能自己做到的養髮、護髮方法！

台灣人常見白髮的原因？

「造成白髮的因素非常多，」陳潮宗醫師表示，其中很重要的一點是「遺傳體質」。有些人到了 30 歲左右，頭髮就白了 80%，也就是我們常說的「少年白」。

提及頭髮會變白的原因，陳潮宗醫師說明，原因在於毛囊中的黑色素細胞消失，如同皮膚表皮層基底細胞有黑色素細胞，當黑色素細胞密度較高時，皮膚就會呈現黑色；而當黑色素細胞較稀少時，則會呈現白皮膚，因此膚色是由黑色素細胞的多寡所影響。

黑色素細胞也存在於生長毛髮的毛囊基底細胞部位，隨著毛髮生長，黑色素就會向外擴展，但如果毛囊中黑色素消失，長出來的毛髮就會變白，這與黑色素細胞的退化有關連。

白髮除了與遺傳基因相關，後天因素有時也有影響。古時曾有伍子胥為護送皇嫂出關外，著急得「一夜白了頭」的故事，陳潮宗醫師就說，如果「情緒壓力過大」也有可能長出白髮。

此外，中醫說五官對應五臟六腑：肝開竅與目，腎開竅於耳等，臉上五部位也對應身體各處，同樣地頭皮也有相對應，稱為全息律，也可以用頭部反射區的概念了解。

當頭皮相對應的區域長出白髮，也與我們頭骨底下的腦部相對應，陳潮宗醫師進一步解釋，在判斷白髮原因時，若有較明顯的白髮部位差別，則可以循線探究各別身體系統狀況進而調節。

白髮如何調養？

頭皮穴道按摩

透過按摩頭皮，有助於氣血循環，除了能改善白髮，更可以使人精神變好、神清氣爽，頭腦反應更敏捷。

飲食調理

「腎藏精，其華在髮」，中醫認為，腎若精氣不足易生白髮。

陳潮宗醫師建議，可以透過攝取養肝腎的中藥，或者多吃富含花青素的莓果類，如藍莓、黑莓、蔓越莓或草莓等；黑色食物如黑木耳、黑豆、黑芝麻等也可以。

不過，陳潮宗醫師提醒，黑芝麻對於白髮有改善的效果，但若是「掉髮」則要避免，因黑芝麻較油，飲食過油容易造成毛孔阻塞，反而可能導致「雄性禿」。

白髮可以使用染髮劑遮白嗎？

許多在意白髮的民眾，會選擇使用染髮劑，然而市售染髮劑往往面臨品質不佳、使用方式不當，反而傷害頭髮與頭皮。

市售染髮劑過去也有些成分，身體吸收後造成膀胱癌化病變，但近年來政府已對染髮劑成分管理，應可不用擔心。

為避免化學染髮劑傷害，是否有可推薦的植物行中藥染髮劑？身為醫學博士，深入研究古代中醫經典的陳潮宗醫師說，確實有中藥材製作的染髮劑，不過都是以頭髮表皮染色、塗抹方式進行，並非改變頭髮性質，因此整體來看效果不好，常有褪色現象。

這是因為植物性成分染髮劑目前還沒有研發出有效的辦法，可以達到預期目的，例如維持一兩個月不掉色，但日常生活較受影響，例如睡覺時枕頭巾或流汗時滴到衣服上等困擾。

陳潮宗還是強調，注意日常生活作息與飲食、減少壓力外，對頭髮的保護要「防微杜漸」，有白髮徵兆就要及早處理，否則無力回天。

跟著名醫防白髮！按摩頭皮 2 位置，隨時都能自己養髮

由於頭皮血液供應不足，毛囊黑色素細胞就會退化，因此頭皮按摩可以改善血液循環，而大面積按摩讓血流變好，頭皮下毛囊黑色素細胞就會活化。

按摩時用雙手姆指、食指、中指都可以，也能用按摩棒、刮痧棒等工具輔助，自己按摩或請家人協助皆可。

步驟：

先從頭正中央分線的督脈開始。由前額方向到後側，每次按壓間隔 2 公分，一次按 10 至 15 下，按完後再往後腦方向移動 2 公分，繼續按壓。 正中線督脈按壓完畢，可以改用雙手按壓側邊，離正中線 2 公分距離按壓，側邊線上的按壓點也是距離 2 公分。

原文引自：白髮位置洩漏器官問題！中醫養髮按摩讓白髮黑回來

來源：《早安健康》10 月號

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