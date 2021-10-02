27年前台大副院長首推安寧照護 反對最大是ICU醫師、家屬 如今居亞洲之冠

文 / 王海咪

陳榮基推動安寧醫療幾 10 年了，到現在仍親力親為，路有點走不穩了，卻還堅持親自參與安寧醫療的各種活動，到現在也仍在看診。

說起推動善終目標，他更是鏗鏘有力，一點也不像耄耋之年的人。

陳榮基 83 歲了，耳朵上掛著助聽器，有時需要旁人幫忙大聲複述，才聽得見提問。對外界的聲音有些鈍了，當他說起自己理念時，卻氣也不喘，一說就是兩個小時，看不出一點老態。人稱「安寧舵手」的他，是本屆總統文化獎人道奉獻獎得主，他 1994 年成立蓮花基金會（原稱佛教蓮花臨終關懷基金會），隨後推動安寧緩和醫療，強調要讓臨終病患善終。

蓮花基金會成立 27 年以來，積極推動臨終關懷，從拍攝紀錄片《最後的禮物》、廣告片《選擇不急救》發揚善終概念，到實際走進醫院，推動安寧志工，並設計醫院評鑑，促使各級醫院建立安寧醫療；立法院討論《安寧緩和醫療條例》和《病人自主權利法》時，基金會也提供正確資訊，扮演重要推手角色。

全台現有 74 醫院設安寧病房

曾經，它等於醫療失敗、不孝

善終概念目前已被台灣醫界與大眾普遍接受，全台共有 74 家醫院設有安寧病房，不少末期患者能真正達到「壽終正寢」，而不是在 CPR 急救、插管治療的一片慌亂中匆匆離世。但在 90 年代，「安寧照護」被視為醫療的失敗，是陳榮基多年來帶領蓮花基金會持續與社會溝通，才逐漸去掉這項概念的負面標籤。

安寧一詞源於《聖經》，原本指在教堂裡設置一個房間，提供去朝聖的人休息，1990 年馬偕醫院借用此義，引申為照顧癌症臨終病人設施的名稱，成立全國第一間安寧病房，並推廣安寧醫療觀念，但在當時的台灣沒有引起太多回響。

陳榮基也是在 1994 年，接獲馬偕醫院安寧照顧基金會邀請，到日本參觀安寧照顧機構，才初次接觸安寧醫療概念。

「我們去國立癌症研究中心東醫院，看到他們竟然在綠地上蓋了一層樓，總共有 36 床，每個病房的落地窗都可以看到花園，窗旁邊就是門，病人門一開就有草地。」陳榮基回憶當時所見仍語帶興奮，「我很震撼，覺得台灣一定也要做，對病人來說，這才是好的臨終狀態。」

回到台灣，時任台大醫院副院長的陳榮基，建議醫界龍頭台大醫院也設置安寧病房，「大家看到台大做了，自然就會想跟上。」理想藍圖鋪在眼前，但起初的遊說過程並不順利。

當時的阻力比想像中巨大，第一個出聲反對的是加護病房醫師，因為他們所受的訓練相信，若不經搶救、讓病人死在眼前，就是醫療失敗；但陳榮基認為，絕症病人的死去並不代表失敗，如果不能協助病人安詳地往生才叫失敗，雙方一度毫無交集。

來源：《今周刊》 第 1293 期

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