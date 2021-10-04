操盤手看台股：測試8/20日前低 當前操作策略如何擬定？

儘管美國參議院和眾議院表決通過臨時開支法案，讓美國政府能夠免於關門，但是緊接而來的美國債務違約風險，美股全面大跌。嚴格來看，美國債務上限問題終究會解決；只是在這個過程中，兩黨為了各自利益會相互角力，這當中難免會對於短期美國經濟產生衝擊，這影響性被市場放大的結果，加上目前美國通膨較預期嚴重，美國聯準會減少購債的時間可能提早，於是造成了股市拉回。這次美股拉回與過往有別，原因在於道瓊及標普 500 皆在 9 月出現了月級別的日落線 (當月低點跌破前一個月低點且收低)，而納斯達克也岌岌可危，這象徵著美股已進入中期整理，對應到國際股市，拉回的壓力自然也增加。

9/30 日出現多方抵抗的台股，10/1 日在亞股面臨減碼壓力，而陸股及港股卻休市下，賣壓明顯沉重，終場大跌逾 350 點，日 K 線收長黑，多方抵抗宣告失敗，直接向下測試 8/23 日多方表態紅 K 棒的支撐力道。近日提及大盤 7 月高點 18034 點、8 月高點 17643 點、9 月高點 17633 點，近 3 個月的高點位置是一波比一波低，空方力道在第 3 季增強，而剛結束的 9 月也同樣是高點位置一波比一波低的格局，大盤在短期及中期都面臨上檔壓力。

如今，隨著多方抵抗失敗，行情直接下探；對於短線來看，行情跌勢加大，並且下跌層面變廣，恐慌氣氛增加，但以中線來看，其實當前的跌勢等於是加速趕底，藉由美股轉弱的利空，把不耐久盤的籌碼洗出。短線上，先看 8/23 日紅 K 棒的支撐力道；後續若不守，則前低 16248 點失守的機率將升高。對於操作而言，前低跌破反而是好事，原因在於大盤採取 ABC 波修正，屆時會出現一個低點，反而對於場外的資金更有吸引力；但若前低不破，反而空間會進行壓縮，若此則時間會拉長，走勢變得不乾脆，故跌下來反而好。

目前中國限電政策將在十一長假後逐漸明朗，而美國舉債上限及美聯準會減少購債甚至升息的問題將在 10 月有一個初步答案，所以 10 月很關鍵。由於現階段台灣的場外資金是資金相對充沛的一刻。根據央行統計，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，8 月再增 564 億元，餘額來到 3.13 兆元、續創新高。此現象代表之前高檔賣股的大戶，並未把資金挪作他用，就是在等待 10 月一些不確定因素確認後，來進行新一波的布局，故 10 月若出現明顯拉回，讓股價出現價格修正，其實買盤會逢低進場。別忘了年底還有作帳行情，而明年第 1 季有作夢行情。

目前看好限電受惠股的方向不變，繼造紙、塑化、散裝、紡織、化工、鋼鐵等泛原物料股後，由於這次限電起因是能耗雙控；在明年北京冬季奧運之前，中國對於環保節能將更加重視，故綠色能源有機會擔任多方資金的短期避風港，風力發電的上緯投控、中興電、世紀鋼、太陽能的茂迪、國碩、元晶、安集等，近日有資金進駐。對於一個操盤手而言，之前提過要學會跟不確定性相處，當前行情波動，怎麼調整持股很重要！採取以股換股 (一張換一張、一股換一股)，不新增投入資金的方式，是當前較為可行的策略，盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）

https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）

https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：

https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：

https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險