年齡是體重增加的重要風險因素！最新研究發現年輕人健康風險是中老年人的4倍

這兩年來隨著 COVID-19（新冠肺炎）疫情的大流行，迫使許多人開始關注自己的身體健康狀況。然而，隨著居家辦公的壓力及長時間無法規律正常運動之下，也增加日常生活的不便利及健康風險，包含不規律的飲食時間、久坐不動及運動訓練停止等生活方式，都是造成體重直線上升的罪魁禍首。

年齡是體重增加的重要風險因素！最新研究發現年輕人健康風險是中老年人的 4 倍

雖然肥胖在長期以來一直是一個令人不安的健康問題，但 COVID-19 大流行和我們生活方式的改變一直是一個促成因素並導致發病率上升；同时，肥胖也是許多健康問題背後相關的原因。雖然解決肥胖問題需要整體上有意識的去改變生活方式及習慣，但根據最新的研究強調，與任何其它年齡層相比之下，年輕人在未來幾年內體重增加的風險很大，接下來將透過國外的研究報告來解釋為什麼。

錯誤的飲食與生活方式，將是導致體重直線上升的關鍵因素。

已發表在《柳葉刀 - 糖尿病與內分泌學》上的研究，是由倫敦大學、劍橋大學、柏林健康研究所和柏林慈善大學的研究人員帶領一項新研究發現，年齡是體重增加的重要風險因素，並不是以性別、種族或社會地位有關。研究人員查看了 1998 年至 2016 年間英國超過 200 萬成年人的匿名初級保健健康記錄，以調查不同年齡組不同年齡體重增加的風險。

這項研究發現，與 65 至 74 歲的人相比，18 至 24 歲的人在未來 10 年超重和肥胖的可能性他們的 4 倍；而被歸類為超重和肥胖的年輕人，也更有可能轉向為較高的 BMI 類別，即從超重類別到肥胖或從非嚴重肥胖到嚴重肥胖，與任何其它年齡組中被歸類為超重或肥胖的人相比。

關於研究的結果就能清楚的表明，現代社會生活方式將導致 BMI 數字產生變化，同時也要考量到年齡是最重要的因素之一，這是由於與老年人相比之下，18 至 24 歲的年輕人在 BMI 增加的風險將會更高。

該項研究還發現，在肥胖人群中與其他成年人相比，年齡在 35 至 54 歲之間的人不減肥的風險最高。研究的結論，最年輕的成年人（18-24 歲）在 10 年內從較高的 BMI 類別轉變的風險是老年人（65-74 歲）年齡組的 4-6 倍，而 18-24 歲的人從正常體重轉變為超重的可能性是 65-74 歲族群的 4.2 倍，從超重類別轉變為肥胖的可能性是 4.6 倍，從非嚴重肥胖轉變為嚴重肥胖的可能性是 5.9 倍；所以越年輕的人越應該要注意飲食的習慣及規律運動的重要性。

資料參考／The Lancet Diabetes & Endocrinology

責任編輯／林彥甫

來源：《運動星球》10 月

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