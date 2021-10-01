〈台股盤後〉通膨空襲警報響 電金傳全遭提款 指數收16570點

歐美央行示警通膨升溫，主要亞股齊跌，台股第 4 季出師不利，今 (1) 日開盤跳空走跌，電金傳三大族群全盤皆墨，盤中更一度重挫 400 點，終場跌幅略有收斂，以下跌 363.88 點作收，大盤收在 16570.89 點，成交量 3396.28 億元。

美股四大指數同步下挫，引發台股賣壓湧現，早盤以 16883 點開出後指數一路下挫，權王台積電 (2330-TW) 率先走跌，早盤重挫 9 元，股價低點探低至 571 元，盤中以下跌 1.03% 作收，收在 574 元，股價面臨年線保衛戰。

傳產族群中，包括航運、造紙、鋼鐵、塑化等也成為資金提款對象，其中又以航運股跌勢較深，運輸族群跌幅逾 8% 以上，股價相對疲弱。

貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 與陽明 (2609-TW) 股價同步重挫跌停作收，中航 (2612-TW) 與新興 (2605-TW) 同樣打入跌停鎖死，散裝航運的四維航 (5608-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 股價也同步大跌，跌幅超過 8% 以上。

金融族群中，壽險雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 股價重挫逾 1.5%，中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW) 與開發金 (2883-TW) 股價也有 1% 以上的跌幅。

整體而言，台股目前在國際利空因素籠罩下，包括長短期均線均不利盤勢上攻，儘管有 9 月營收可望挹注基本面表現，但在中國限電危機與恒大風暴尚未解除前，加上外資持續賣超，短線恐陷入繼續拉回整理壓力，宜減碼先觀望盤勢。