用五千元打造出年營收破億的電商王國

文．黃立安

「我們要勇於投資自己讓自己變成更好的人。」曾罹患甲狀腺癌，走出病痛折磨，到現今成為營收破億的跨境品牌電商「露比午茶」創辦人，洪怡芳憑藉著勇氣與精準的眼光，搶下網拍女裝市場的商機，打造出女裝的粉紅夢幻王國。

走出病痛 化危機為轉機

出生在屏東偏鄉，洪怡芳童年大多都是陪著父親在夜市擺攤度過。為了家中生計，每天晚上她跟著父親，到夜市做起擺套圈圈的遊戲生意，她負責在一旁撿圈圈的差事，「如果晚上我想睡覺，我爸就會捏我，讓我有精神去幫忙撿圈圈。」夜市的擺攤人生並沒有假期，在洪怡芳二十八歲之前，他們一家都從未有過一頓真正的團圓飯。然而，童年的經歷造就了她的韌性，也為她日後的創業生涯悄悄埋下種子。

二○一二年是洪怡芳人生的一大轉捩點，那年她苦讀英文，從聯考的十二分考到一○二分，只為出國念 MBA 學位，一圓她日後想進外商公司的夢想。然而這時，病魔卻來敲門，在洪怡芳出國前夕，她被診斷出罹患甲狀腺癌，一夕之間打亂她的人生計畫，為了休養身體，她選擇留在台灣治療。那時的她，看似人生跌入谷底，但洪怡芳卻不想就此放棄，她索性在網路上做點小生意，以減輕家中負擔。

談起創業初期的契機，洪怡芳笑稱，「我是在萬念俱灰的情況下，決定找點事情給自己做。」將危機化為轉機，洪怡芳在逆境下，開啟了她的電商創業之路。洪怡芳認為，每個人心中都有一個公主夢，她也不例外，因此她選擇自己最喜歡的甜美公主風女裝，力圖在競爭激烈的網拍市場中殺出重圍。

洪怡芳的公主夢也反映在她的穿著上，她笑說，「第一份工作的地點廠區很大，但我還是撐著我的蕾絲小陽傘在廠區走來走去，有人看到我就說『麵廠公主又出巡了』。」不怕旁人的揶揄，洪怡芳仍堅持著自己的品味，將個人風格貫徹到她的品牌風格及理念中。

青創貸款 搶下網拍商機

但創業之路並不如預期，初期洪怡芳手邊資金僅有一萬多元，因此她只能拿出五千元創業，她從淘寶進貨，區別市面上的 OL 風格，選擇以夢幻甜美風格切入，先後買了十件衣服，結果不到半年時間，憑藉著敏銳的市場眼光，搶下網拍女裝市場商機，營業額達到五百萬元。

創業初期洪怡芳陸續跟家裡周轉了幾萬元後，她決定要靠自己來籌備周轉金，「那時候就覺得不想再跟家裡借錢，所以我就決定去辦青創。」洪怡芳透過政府低利率的青年創業貸款，解決創業的資金問題。她認為，青年創業貸款在初期創業時給予了她很大的幫助，「青創其實是政府給年輕人在創業路上的第一桶金，也能給創業青年很大的支持。」

洪怡芳指出，青創準備金最高可以貸款到二百萬元，但貸款人也必須準備高於貸款額的資本額。「如果你想要貸二百萬元，那你至少也要準備二百萬元的資本額，這點要特別注意。」

另外，洪怡芳表示，申請人可以藉由填寫青創的相關表格時，重新整理自己的思緒，從客源、市場潛力到未來規劃等，都能將創業的目標及計畫再次梳理，「這些內容其實不是對銀行交代，而是對自己交代。」面對繁瑣的申請程序，洪怡芳認為，自己其實面對每件事都是帶著樂觀的心態，認真做好每件事，對自己的反饋才會是最好的。

創業心法 美麗優雅而堅定

回憶起這幾年的創業歷程，洪怡芳感嘆道自己也遇過不少苦頭，「那時香港市場做得不錯，後來又遇到菲律賓的投資人，就想說跨足菲律賓市場也很好，結果菲律賓投資人欠債，我的第一桶金就打水漂了。」

洪怡芳說，「我是屏東小孩，對於國外的世界一直很好奇，很想走出去看看。」雖然經歷過失敗，然而洪怡芳並不灰心，她認為品牌必須走出台灣，因此她將品牌打進東南亞市場後，更前往女裝一級戰區日本，放眼全亞洲。創業至今，洪怡芳始終在衣服品質有著超高要求，在有著職人精神的日本市場，她更是不馬虎，一件衣服要檢查至少三次，才能送往日本。

走過疾病傷痛，洪怡芳帶著堅毅的韌性，擺出優雅的姿態，一如她的品牌理念，希望女人能夠接受別人對自己的愛，並轉化為對自己更好。不管是蕾絲澎裙還是粉色蝴蝶結泡泡袖上衣，洪怡芳都希望女人能享受裝扮的過程，實現心中的公主夢，美麗而堅定，這不僅僅是洪怡芳創業路上的心法，也是她的人生哲學。

來源：《理財周刊》1101 期

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