〈五倍券來了〉逾333萬人綁定數位券 紙本券明起開放登記預訂

振興五倍券 22 日開放民眾上網登記領取數位券後，統計至今 (24) 日晚間 21 點止，已有 333.23 萬人完成數位綁定，其中，逾 7 成民眾選擇使用信用卡綁定，而紙本券也將從明 (25) 日起開放民眾進行第一輪預約登記。

根據經濟部中小企業處統計，截至晚間 21 點為止，已有 333.23 萬人完成數位綁定，其中，單人綁定有 246.6 萬人、共同綁定則有 86.62 萬人，綁定類別又以信用卡最獲民眾青睞，占比高達 72.54%，電子票證、行動支付則各約 2.67%、24.79%。

預約抽籤同樣相當踴躍，目前包含國旅券、農遊券、藝 fun 券、動茲券均已突破 700 萬人次登記，客庄券、地方創生券也各有 671.6 萬人、467.9 萬人登記，i 原券同樣有逾 100 萬人登記，若依各部會加碼份數推估，目前 i 原券、客庄券、地方創生券中籤率均不到 1 成。

至於經濟部針對數位綁定加碼的 400 萬份 500 元好食券，目前仍有約 66 萬份名額。

數位券開跑後，紙本券第一梯次預訂也將在明日開放至 10 月 1 日，民眾可持健保卡透過五倍券官網 (https://5000.gov.tw/) 或至超商事務機進行預訂，並於 10 月 8 日起到 10 月 21 日至所選通路領取，郵局預約領取則是從 10 月 4 日開放預約、10 月 12 日開放領取。

紙本券第二梯次預訂則預計從 10 月 25 日至 10 月 31 日。

振興五倍券預計 10 月 8 日起正式上路，可消費至明 (2022) 年 4 月 30 日止。