【野村投信】限電影響持續觀察，Q4仍偏多

焦點訊息：

中國政府因應能耗雙控政策，近日對於部分工業重鎮，如江蘇、浙江、廣東等實施限電措施，衝擊台廠產能，其中對 PCB、代工組裝、被動元件等等設有較多產能於江蘇的產業影響較大。

處理器大廠 AMD 執行長蘇姿丰於週一表示，因疫情造成的供應鏈瓶頸，全球晶片到明年上半年供給可能還是相當吃緊，供不應求恐要到明年下半年才可望減輕。

經理人觀點：

中國限電影響短期仍缺乏能見度：

中國政府近日開始針對能耗較高的工業重鎮如江蘇、浙江、廣東等地區實施限電、工廠降載措施，許多台廠如 PCB、組裝、被動元件及電源廠等，因部分產能位於江蘇的崑山市，產品生產排程受到衝擊。但目前因還有公司陸續接到限電通知，較難判斷未來影響時間及程度有多大，不過我們認為在 1) 多數台廠仍有其他地區產能可以支應；2) 在十月國慶長假有機會以加班方式補足產出；3) 為避免影響經濟成長，政府應不會過度強制限制用電等因素之下，認為目前對於長期趨勢仍看好的產業，不需做太大的部位調整。

第四季還不用擔心美國景氣反轉：

美股昨晚表現不佳，反應美國十年期公債殖利率走揚，市場對於通膨壓力及升息時點的不安預期。我們認為在今明年，升息議題將會持續影響投資氛圍，但因聯準會已定調將於 11 月或 12 月縮減購債規模，在不確定因素減緩之下，股市波動度亦將放緩。雖市場已普遍預期量化寬鬆將於明年中結束，但由於通膨與就業狀況都是升息與否的重要考量因素，我們並不預期聯準會會於明年中就調升基準利率。因此在目前資金仍偏寬鬆下，雖時有利空消息，仍建議不需過度擔心。

下一步該怎麼走?

針對受限電影響的公司如載板產業，接下來會持續觀察 10 月的營收狀況，若有受到較大規模的影響，導致需下修第四季的獲利預估，我們才會認為有操作方向的調整必要，整體對於該產業的長期趨勢仍看好。另外也會觀察限電受惠股，如塑化及造紙等族群的狀況評估布局機會。其他傳產方面，我們也看好在東南亞疫情趨緩下，成衣製鞋產業的獲利能力將可跟隨復工腳步逐漸恢復。

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