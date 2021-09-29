希華加碼1億元提高韋僑持股 升至13.7%

RFID 標籤廠韋僑 (6417-TW) 辦理現增籌資案，今 (29) 日宣布完成募集 4 億元，韋僑最大法人股東希華 (2484-TW) 看好醫療應用長單及台中大里新廠明年投產效益，除依比例認足 660 張之外，再以特定人認股方式增加持股 1100 張，投資額逾 1 億元，持股比重攀升至 13.7%。

希華原持股韋僑 11.46%，並握有 1 席董事席次，此次韋僑現增案中加碼認購 1100 張，現增完成後，希華對韋僑的持股比例提升到 13.7%，董事長曾穎堂指出，是看好 RFID 在醫療應用的商機。

韋僑此次辦理發行現增股 6660 張籌資，每股 60 元溢價發行，募集 4 億元支應資金需求，韋僑現增案已除權，原股東繳款期在 9 月 27 日截止，今天特定人完成繳款後，便完成此次上櫃以來的首次市場籌資活動。

韋僑 RFID 電子標籤應用在工業製程領域，包括物聯網（IoT）到工業 4.0，可藉由感測器讀取 RFID 相關資料，隨著工業 4.0 擴大出貨持續成長，醫療耗材市場需求暢旺，韋僑醫療應用接單強勁，今年前 7 月營收已超越去年同期，8 月營收 9235 萬元，月增 1.25%，年增 13.86%，也改寫 20 個月來新高，下半年單月營收可望都維持 9000 萬元的水準以上、展望正向，全年可望超越去年 9.93 億元營收。

RFID 電子標籤可運用在智慧醫療耗材產品，包括注射針筒及手術止血帶，醫師開刀後，能從感測器讀取 RFID 後，適時盤點開刀房止血帶數量，避免發生人為醫療疏忽。

韋僑先前以 3.15 億元購置台中市大里仁化工業區內約 1370 坪建廠土地，規劃總投資 13 億元擴產，新廠已動工，預計 2022 年 8 月完工並取得使用執照，將擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產。