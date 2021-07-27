希華處分Rakon股權持股降至12%股權 仍是最大股東

希華晶體 (2484-TW) 今 (27) 日以每股 0.88 紐元處分轉投資紐西蘭上市頻率元件廠 Rakon 公司 1000 萬股，處分獲利 9870 萬元，希華完成釋股後，仍握有 Rakon 的 12.23% 持股，爲單一最大股東且維持一席董事席次。

希華處分獲利約 9870 萬元，獲利不列入損益表而列為資產負債表的保留盈餘項下，此海外投資股權處分案總金額 1.72 億元，爲希華帶來現金流。

希華在 2017 年 2 月 15 日 Rakon 現金增資時，以特定人身分出資 1000 萬美元，以每股 0.22 紐元全數認購，希華持有 Rakon 公司 16.6% 的股權，成為最大法人股東，Rakon 公司原有 3 席董事、2 席獨立董事，在希華晶體入股 16.6% 股權後，並取得 Rakon 一席董事席次。

希華與紐西蘭 Rakon 公司 2017 年進行策略結盟，除股權合作，希華並藉此取得在航太、衛星、軍工等產業應用領域的開拓，同時，Rakon 並可取得希華在台生產的溫度補償石英元件 (TCXO)，目前希華每月供貨 Rakon 每月超過 200 萬顆 TCXO 產品。

希華董事長曾穎堂指出，釋出紐西蘭 Rakon 公司 1000 萬股，對象是國際投資法人，今天以每股 0.88 紐元釋出，爲 2017 年入股 16.6% 股權時每股 0.22 紐元的 4 倍。