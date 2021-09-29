9月營收預估創新高個股 通通都在這

以下共有 10 檔營收預估會創新高個股：

台積電 (2330-TW)─半導體龍頭

8 月營收 1,374.27 億元，月增 10.33%，蘋果 iPhone 13 正式開賣，各地市場傳出銷售佳績，目前看好台積電 (2330-TW) 受惠大，9 月營收可望較 8 月成長。9 月收營收預估，月增 8-10%。

華夏 (1305-TW) ─塑膠原料指標

受惠大陸能耗雙控的轉單效應，加上第四季為傳統旺季。近期中國缺煤限電，導致電石 PVC 成本持續墊高，有利支撐乙烯法 PVC 報價上漲，預期一貫化的台塑集團 - 華夏 (1305) 將為主要受惠者。9 月營收預估，月增 4-6%。

長榮 (2603-TW) ─貨櫃航運指標

第四季為傳統需求淡季，但在疫情影響，塞港未見顯著舒緩之下，第四季相較於往年同期將淡季不淡。下半年進入交船高峰期，新增運力是長榮營運成長的助力，隨著兩艘超大型船加入營運，長榮 9 月營收將繼續飆高。9 月營收預估，月增 5-7%。

啟碁 (6285-TW) ─低軌衛星概念

第三季起零組件供貨轉趨順暢，車用產品、5G、WiFi-6，加上打入 SpaceX 的星鏈計畫，低軌道衛星產品將帶動營收成長，2021 下半年營收將重回成長軌道，隨著營收規模放大，獲利能力亦隨之提升。9 月營收預估，月增 11-13%。

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