〈書摘〉打開奇蹟開關──心想事成的開端 

序 章 打開奇蹟開關──心想事成的開端

‧ 奇蹟開關

想像你身在一個伸手不見五指的地方，你不知道自己在哪裡、周圍有什麼、後面有什麼，甚至眼前有什麼。讓想像力帶著你探索，或許你會發現一個人獨坐在黑暗中也滿不錯的，或許你會開始納悶這空間裡還有什麼，會是你最深層的恐懼嗎？還是你最深層的恐懼就是虛無與孤獨？現在你感覺自己是徹頭徹尾的一個人了。

現在想像牆上有一個開關。

知道這個開關是做什麼用的，會讓你感覺有點希望嗎？燈還沒開，你身處的黑暗還未被點亮。如果你可以找到開關，把燈打開呢？燈亮了，你就能夠看見，不必待在黑暗中了。

奇想就像是這個開關，開啟它，你便能獲得健康的好奇心，與夢想、創新、創造相通的好奇心。這個開關也控制著你如何運用想像力。它不是控制想像力的有無，因為當你獨坐在黑暗中時，想像力也正在運作著。奇想只是改變了你想像的結果。所有你想要的，以及你沒想到的，都在重啟這個「奇蹟開關」之後。

如果你的奇蹟開關一直關著，那會怎樣？會有什麼後果？

那賭注太大了。一個人若少了奇想，他的人生將由厭世、壓力、擔憂、焦慮主宰，甚至有研究指出壽命會因此減短。也許上述事實還不足以撼動安於現狀或無動於衷的你，但我相信，不管你現在處在什麼樣的狀態，希望永遠都在。你都打開這本書讀到這裡了，就表示你心裡有個聲音在告訴你：「你值得更好的。」無論那個聲音多麼微弱。

事實上，對多數的人來說，在人生這趟旅程中，奇蹟開關會一直反覆開啟又關上。它在我們出生時是開著的，直到遊樂場上或家中某個討厭鬼把它關了起來，再被某個肯定你內在魔法的導師或貴人開啟，之後可能又被某個失去奇想的人再次熄滅。一輩子，奇蹟開關就這樣一直開開關關。

隨著時間流逝，開與關之間的間隔拉長，漸漸地，那些年少時的綺麗夢想便成了遙遠又模糊的記憶，直到我們的奇蹟開關像很久沒用的東西一樣，發霉、生鏽，最後我們就習慣了沒有奇想的生活。

我們因此安於現狀，更讓自己破碎的奇想去摧毀身邊人的奇想。

在本章中你將會發現，奇想影響了我們人生所有面向，一如沒有光照不進去的黑暗。

倘若你正困於職場問題，奇想將透過改變你和自己說的故事，以及你和同事說的故事，翻轉你的領導方式。奇想將使你以煥然一新的方式信任團隊夥伴，幫助你看見連他們自己都沒有意識到的內在魔法。 倘若你苦於親子衝突，奇想讓你能夠以孩子的眼光看世界，在你試著了解孩子身處的世界與故事時，擁有分量剛好的共感力與理解力。偉大的父母正如偉大的領導者，隨時在探索無限的可能，奇想將賦予你能力，幫助孩子活出真實且充實的人生。反之，缺乏奇想的父母，有可能會滅了孩子的奇想，更毀了他們孕育中的希望和夢想。

不論你自覺是不是領導者、事實上有沒有孩子、有沒有結婚，任何人內心深處都有一股渴望，渴望活出自己獨一無二的創造性人生。其實，你已經在創造，無論是朝好的還是壞的方向。而奇想是點亮這個過程的火炬，能為你的創造性追求注入新的活力。奇想會讓你開始好奇地探索，根據神經科學的研究，正是這樣的探索促成了創新思維。創造性會影響我們生活中的各個面向，這無須懷疑。當然，你可以在工作與生活中的方方面面運用創造性想像，奇想自然會發揮它的作用，舉凡生活中各種瑣事、個人或家庭的財務狀況，奇想甚至能幫你脫離債務困境，從而有能力回饋他人。

如果你對目前的工作和生活都很滿意，覺得還算成功，那太好了。事實上，「成功」不是只有一種定義—「成功」這個詞似乎總得用個引號框起來。說實在話，這本書不是一本幫助你成為創業家、發展事業、賺大錢的勵志雞湯，不過，奇想的確是達成這些目標的關鍵一環。如果發展事業是你的夢想，這本書將會盡其所能地幫助你。我希望這本書能喚醒你沉睡中的奇想，讓你成為一個更健康、更快樂、更好的人。與此同時，你也將成為一個更好的伴侶、鄰居和朋友。幫助你從惱人的惡夢中釋放，讓你再次接受愛、給予愛，並成為改變世界未來的一員。

或許這些聽起來都太浮誇了，現在正在閱讀這本書的你，可能感覺萬念俱灰，若是如此，這本書正是你需要的，奇想將為你點燃希望的火光。最新的神經生物學研究顯示，奇想和我們的生理狀態以及同理他人情緒的能力有關，這證明了奇想能增進你接受及給予愛的能力，並不是誇大其詞。

沒有了奇想，我們的好奇心會跟著死去，然後我們會屈服於壓力，將就地「成為一個負責任的大人」，苟且地活在壓力與焦慮之中，而不是充滿冒險精神，去探索生活中所遭遇的困難及其解決辦法。失敗讓我們覺得羞愧，所以我們孤立自己，作繭自縛，導致希望變得更加渺茫，最後便停滯於現狀。同時我們覺得自己不夠好、格格不入，所有願望都變得遙不可及。

這世界上有太多謊言，但奇想可以帶領我們走向真理。奇想是強而有力的改變催化劑，效果驚人，正如我朋友布萊德．蒙塔古所說：「奇想把你從平凡無奇的人生中拯救出來。」奇想是一種時刻，在你目睹超越自己的美麗事物，體認到自己絕對不只如此時，你心想：「這實在太不可思議了！」奇想不只是一個感覺，而是一種狀態，它讓你重獲赤子之心，相信真實的魔法。

當你讀完這本書，我希望你不只重新喚醒了奇想，更有能力持續灌溉它、維護它。奇想並非遠在天邊，而是存在於角落與縫隙，存在於人生旅途的悲歡離合之中，奇想將帶給你源源不絕的希望。

我可以理解，當你拿起這本書時，可能以為只要簡單三個步驟就可以開啟奇蹟開關。很遺憾，在這本書裡，我們將一起發現奇想並不是這樣運作的。不過我還是會提供一些步驟，讓你可以經常處於奇想狀態，並且養成「奇想心態」。

現在，讓我們來認識這個以奇想為核心的簡單架構。透過這個架構，我已經幫助無數人們改變他們的人生故事。要改變一個故事，翻轉是必要的。所謂「翻轉」發生在當一個人、甚至一個團隊從舊故事轉換到新故事時，也就是稍後我們將在這本書裡討論的概念。我們過去所相信的敘事，無論是不是真的，都會形成我們告訴自己的故事，控制著我們的行為和想法。我曾經遇過好多想要改變、卻一直無法做出改變的人，就是因為他們受困於舊故事中。

這個過程如下頁所示，我將它稱作「翻轉地圖」。

奇蹟開關就位在這個翻轉過程的中心位置。本書將聚焦於奇想在這個過程中所扮演的角色，同時我們也會深入了解故事的力量，因為故事和奇想是相輔相成的。

另外你得知道，在人生不同面向上，我們可能處於地圖上不同的位置。我指導過許多領導者，他們在事業上綻放奇想，卻在人際關係、情感生活或是婚姻上十分憤世嫉俗或安於現況。相反地，也有人善於擁抱親職的可能性，卻在工作上不抱期望。

人類是複雜的動物，善於用各種敘事來說故事。很多人已經發展出信仰敘事、政治敘事、財務敘事、關係敘事、健康敘事等等，以各式各樣的敘事來導航自己的人生。

改變我們告訴自己的不真實的故事，擁抱深刻的自我探索，當我們跳躍至新故事時，我們將發現真理、希望，感受我們深切渴望的愛與歸屬，過上更完整、更真實的人生。但少了奇想，我們便無法抵達那樣的狀態，因為奇想能讓我們在親眼看見之前，就相信一個魔法般的新故事是可能發生的。

翻轉地圖呈現圓形的結構，代表改變是永不停息的循環。常常就在我們感覺生活一切順利，滿足於當下的故事時，某個突發狀況讓我們變得盲目，做出違背自己真正意願的反應，甚至造成創傷，就有可能跌到循環的底層。但只要我們努力療癒，增長智慧，當各種可能催化負向改變的事件發生時，我們就能做出更好的因應，讓自己更常處於地圖的上半部。

在這本書中，我們會不斷回到這張翻轉地圖。現在，讓我們從往事開始聊起吧。是什麼樣的舊故事困住了你？你能清楚說出嗎？在邁向新故事的過程中，你正處於哪個階段呢？

也許那是一段令你羞愧的往事，或是某個你至今未能撫平的創傷。也許是某個矇騙你已久的謊言，製造出破碎的敘事與限制性的信念、擔憂或嘲諷，杜絕了你對任何一絲希望的想像。所以你安於現況，漸漸變得麻木無所謂，最後卡在得過且過的日子裡。如果這正是你的情況，準備改變吧。有時候只需要星星之火，就可以點燃奇想，帶領你回到充滿意想不到的可能性的奇想世界。

來源：究竟出版