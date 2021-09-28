中國吉利集團成立新公司 跨入高階智慧型手機領域

中國最大民營汽車公司、旗下擁有瑞典 Volvo 汽車、也和德國戴姆勒有合作關係的浙江吉利控股集團在 28 日 (週二) 表示，該公司將投入高階智慧型手機業務。吉利才於日前投入人造衛星生產，目標利用和汽車之間的無線通訊、要在全球市場提供全新服務。

新成立的智慧型手機公司名為「湖北星紀時代科技」，總部設在湖北省武漢市，由吉利集團董事長李書福出資 55%，公司資本額達 8000 萬人民幣。新公司和武漢經濟技術開發區進行戰略合作，將獲得來自政府方面的金援等，預料會在當地興建智慧型手機的生產工廠等。

新公司將投入高階智慧型手機的研發生產，目標在全世界提供相關服務。關於智慧型手機會在何時投入生產、還有規模等都沒有明確消息。李書福強調，透過智慧型手機與汽車或衛星的聯繫，要提供給消費者們更方便的服務。

武漢市扮演交通要衝的角色，除了商業機能之外也是鋼鐵、汽車、半導體等各式產業的生產重鎮。

半導體大廠長江儲存科技的總部就設在武漢，另外像是全球最大電腦廠商聯想電腦集團、以及小米等知名企業也都在武漢設有工廠及研發設施等。

新冠肺炎 (COVID-19) 最早是在武漢傳出大規模疫情，且當初也曾進行大規模的封城。不過疫情在後來成功獲得控制，武漢也成為中國防疫的成功典範；另外中國政府為大力宣揚武漢經濟的持續成長，對於前往武漢投資的企業也給予各項支援。