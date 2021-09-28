【富蘭克林】無畏市場波動，基礎建設類股領漲抗跌

受到美國聯準會十一月可能宣布開始縮減購債、中國恆大債務風暴等利空衝擊，九月以來全球股市下跌 1.53%，但全球基礎建設指數在能源基建類股隨油價反彈支撐下表現持平，下半年以來全球基礎建設指數上漲 2.81%、領先全球股市上漲 1.69% 的表現 (彭博資訊，史坦普全球基礎建設指數及 MSCI AC 世界指數，美元計價至 2021/9/27)，展現領漲抗跌的特性。

富蘭克林證券投顧表示，全球股市歷經一年多漲勢，已逐漸反映基本面、評價面甚至政策面調整預期，在景氣換檔及寬鬆政策轉向的過渡期，看好基礎建設類股同時涵蓋防禦色彩的公用事業、受惠疫後經濟重啟的運輸基建，以及長線趨勢的通訊、再生能源等次產業，具備進可攻、退可守的優勢，加上全球基礎建設指數目前股利率 3.41%、高於全球股市 1.77%，高股利率及穩定的股利收益可滿足投資人的資金需求，建議現階段採取分批加碼或定期定額策略，將全球基礎建設產業型基金納入投資組合配置，網羅多元契機。

美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人尼克．蘭利表示，全球經濟因各地疫情不一而出現分化表現，目前看好公用事業類股營運穩定且評價面便宜的優勢，精選具有「重組分拆」或是「減少碳排放」投資亮點的美國公用事業公司，而已開發國家的疫苗接種加速、美國十一月將開放完整接種疫苗的國際旅客入境，可望進一步改善鐵路、付費道路及機場等運輸基礎建設產業的能見度，由於這些運輸基礎建設公司背後有重要戰略資產支持，但目前股價相對疫情前水準仍存在大幅折價，中長期漲升潛力可期。

另一方面，尼克．蘭利指出，11/1~11/12 在蘇格蘭召開的第 26 屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會即將登場，在全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演重要的領導角色，其中每一項都需要大量投資，藉由透過投資全球上市基礎建設公司，讓投資人能投資高品質及全球區域分散的流動性資產廣納綠色商機。

截至 2021 年 8 月底，美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) 區域別以北美 58% 為核心，搭配歐洲 32% 及亞太 7%，產業布局兼顧『防禦(電力 / 瓦斯 / 供水)39%、經濟重啟(道路 / 鐵路 / 機場)33%、趨勢(通訊 / 再生能源 / 能源)25%』商機，產業配置攻守兼備，期能幫投資人穩健參與基礎建設長線商機。此外，本基金提供歐元、美元避險及澳幣避險股份，且有累積及配息型股份，滿足投資人不同需求。

本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

本基金主要配息來源為股息收益，境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

◎增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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