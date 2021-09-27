【中信投信】台股上周先跌後漲 碳中和可長線布局

中秋假期過後，台股再次經歷一波震盪。觀察外資對亞股買賣狀況，統計至 9/24，南韓為上周吸金王，淨流入 5.4 億美元，其次為連續 6 周獲得外資青睞的印尼，金額為 1.8 億美元；連續 4 周吸金的印度，上周獲小幅流入 0.6 億美元。

今日最受關注的莫屬中國出台能耗雙控政策，讓不少在中國設廠的台企產能恐受影響。中信投信國內投資科主管李俊毅表示，近期中國執行「能耗雙控」政策，限電範圍主要以高耗能產業優先。若以限電到月底推測，對於大型企業影響相對有限，因為過去本就會因應十一長假，先行備料因應。在產業部分，半導體上游屬於國家重點扶植產業，產能又相對短缺，預估受限電的影響有限。此次影響層面較大的應屬 PCB 業者，但 PCB 產品歸屬產業範圍大，不排除影響層面更大。此外，若中國持續採取分區限電，則其他工業重鎮，也可能陸續會遭受影響。須審慎觀察。

展望後市，中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）經理人張士琳表示，中國恒大風險可望受到控制，可觀察中國政府對該企業的後續作法。在總體經濟部分，美國聯準會縮減購債規模決策底定，市場消化訊息後，預期接下來股市將呈震盪向上的走勢。台股經過近期回檔，目前加權指數本益比約為 13.7 倍，低於過去十年平均，長期來說仍具表現空間，且預估今年台股殖利率仍達 3.7%，優於鄰近亞股，抗跌能力強。

就產業方面，張士琳表示，長期而言，碳中和相關的議題將持續為市場提供話題。儘管受供應鏈干擾，影響全球車廠出貨量，但缺料情況可望逐漸紓緩，新能源車的轉型趨勢持續增強，加上第四季為傳統汽車產業旺季，建議可逢低布局電動車供應鏈。此外，隨碳中和成為全球顯學，太陽能、風力發電成本大幅下降，再生能源未來「風光」可期，建議投資人可透過 ETF 進場布局，分散佈局掌握整體趨勢。

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中信綠能及電動車 ETF 非屬環境、社會及治理相關主題基金，故公開說明書中未依金管會 110 年 7 月 2 日金管證投字第 1100362463 號函規定揭露永續相關重要發行資訊。

中信綠能及電動車 ETF、中信關鍵半導體 ETF、中信小資高價 30ETF 以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

中信綠能及電動車 ETF、中信關鍵半導體 ETF、中信小資高價 30ETF 自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。

中信綠能及電動車 ETF、中信關鍵半導體 ETF、中信小資高價 30ETF 於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

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