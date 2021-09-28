〈台股盤後〉中國限電令發威 季底作帳行情失靈跌逾百點

受到中國限電利空消息衝擊，台股今 (28) 日一度跌逾 180 點，尤其航運、鋼鐵等族群領跌，就連造紙也是開高走低，多頭信心不足，季底內資作帳行情失靈，量縮觀望，終場下跌 132.33 點，以 17181.44 點作收，成交值續縮至 2551.95 億元。

市場傳出，中國限電造成工廠被迫停工因而出貨延宕，並造成航運運價走疲，航運股受此消息影響，首當其衝成為限電受害股，長榮跌逾 4%，陽明、台驊均跌逾 3%，萬海也超過 2%，散裝航商同受影響，四維航跌近半根停板，正德、中航、台航和新興跌逾 3%，裕民、慧洋 - KY 和志信等均跌 1% 之上。

而鋼鐵股表現同步走弱，春源、燁興、彰源和建錩跌 3% 上下，聚亨、海光跌逾 2%，高興昌、燁輝、威致、榮剛和中鴻跌 2%，有益、春雨、盛餘、新光鋼、運錩和第一銅跌 1.5%，官田鋼、新鋼和世豐跌 1% 上下。

光學鏡頭廠也相當弱勢，玉晶光跌 5%，大立光跌逾 2%，先進光和亞光跌 1.5%。

砷化鎵族群聯袂走弱，穩懋和全新均跌 2% 之上，宏捷科跌 1%。

反觀在限電議題下，太陽能族群轉強，太極漲停，碩禾漲超過 4%，國碩、達能、安集和聯合再生漲 3% 上下，茂迪漲 2% 之上。

隨著五倍券振興措施將上路，觀光餐飲族群相對有撐，劍湖山漲停，南仁湖漲近 8%，王品、六角和美食 - KY 漲半根停板，新天地漲逾 4%，國賓、遠雄來漲超過 2%，晶華、亞都、雲品和六福撐在盤上。

化纖族群表現也不俗，三洋紡、集盛漲逾 3%，廣越、東隆興和宏益均漲 1% 之上。

法人指出，目前中國已有 16 省推動限電措施，從紡織、化工、水泥到鋼鐵等傳產，以及 PCB、散熱、電源、被動元件到組裝等電子業，短期都難逃衝擊，中長期則需視後續政策而定。

除了中國能耗雙控政策影響，台股還受到美國債務上限、聯準會減債和基建法案帶來加稅等議題影響，預料未來盤勢震盪的機率依舊較高。