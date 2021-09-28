〈台股盤前〉力抗限電壓力 季底作帳可望挹注多頭走勢挑戰月線

儘管有中國大陸限電政策攪局，但台股在權王台積電 (2330-TW) 臨門一腳助攻下，指數小漲作收，終場收在 17313.77 點，由於本周適逢投信季底作帳，法人認為，若能搭配成交量能放大，指數仍有機會上攻挑戰月線。

近期股市利空接連來襲，在中國地產巨擘恒大集團債務危機稍有緩解後，包括蘇州與昆山等廠商卻陷入限電停工危機，儘管不確定因素頻傳，但台股昨 (27) 日主要由造紙、塑膠等傳產族群領銜帶動盤勢上衝，終場在台積電助攻下，推升指數突破 17300 點，成交量也略為放大接近 3000 億元。

儘管多頭看似有重掌兵符跡象，但目前包括 5 日、月線等均線仍偏空，在短中期均線偏弱情況下，如果量能無法持續放大，恐將壓抑指數上攻力道，短線狹幅震盪機率頗高。

法人示警，儘管本周可望有投信季底作帳行情加持，加上時序邁入第 4 季電子傳統旺季，但仍要留意中國限電政策危機尚未解除，仍要密切留意政策走勢，另外，蘋果新機與歐美市場變化，也將成為大盤走勢的重要因素。

從資金面來看，安聯投信台股團隊表示，台股資金已從過去一個多月以來單一交易日內偏向電子或傳產特定族群的翹翹板格局失衡狀況，回到電子傳產於同時間內各有表現的健康格局。