本周熱點前瞻：本周市場迎密集美、歐、英央行官員講話

日元、美元、黃金均被視為避險貨幣，政治不確定性引發的避險氣氛可能支撐走勢。隨聯準會通 膨指標公佈在即，黃金市場料呈現一定的震盪，通膨加速可能使美元獲得助力，同時給其他貨幣 帶來下行壓力。

對聯準會的關注可以暫時告一段落了嗎？不，現在還不是鬆懈的時候。 繼上周聯準會政策會議落幕後，聯準會主席鮑爾和 一些 FOMC 的其他成員將在 9 月最後幾 天輪流亮相講話。再加上本周即將發佈非常重要經濟數據，包括聯準會青睞的通膨指標， 這些因素可能觸發美元大幅波動，進而影響其他貨幣走勢。 9 月 27 日周一

• 歐元: 歐洲央行總裁拉加德講話 • 美元: 芝加哥聯邦準備銀行總裁伊文斯講話

• 美元: 紐約聯邦準備銀行總裁威廉姆斯講話

• 美元: 聯準會理事布雷納德講

9 月 28 日周二

• 人民幣 / 澳紐元：中國 8 月工業利潤

• 澳元：澳洲 8 月零售銷售

• 歐元：歐洲央行總裁拉加德講話

• 美元：美國 9 月消費者信心指數

• 美元：聯準會主席鮑爾和財政部長葉倫出席國會聽證會

9 月 29 日周三

• 英鎊：英國央行總裁貝利講話

• 美元：亞特蘭大聯邦準備銀行總裁博斯蒂克講話

• 日元：日本執政自民黨選舉繼任首相

• 歐元：歐元區 9 月經濟信心指數

• 原油：EIA 原油庫存報告

• 主要貨幣：央行總裁講話 - 英國央行總裁貝利、日本央行總裁黑田東彥、聯準會主 席鮑爾

9 月 30 日周四

• 人民幣 / 澳紐元：中國 9 月採購經理人指數 (PMI)

• 歐元：歐元區 8 月失業率

• 美元：美國上周初請失業救濟金人數

• 美元：聯準會主席鮑爾和財政部長葉倫出席國會聽證會

• 美元：聯準會官員講話：紐約聯邦準備銀行總裁威廉姆斯、亞特蘭大聯邦準備銀行 總裁博斯蒂克、費城聯邦準備銀行總裁哈克、芝加哥聯邦準備銀行總裁埃文斯、聖 路易斯聯邦準備銀行總裁布拉德

• 美元、美股：國會通過撥款法案避免停擺最後期限

10 月 1 日周五

• 歐元：歐元區 9 月 CPI 通膨率

• 美元：美國 8 月 PCE 物價指數 (PCE 通膨率)

• 美元：美國 9 月 ISM 製造業指數、消費者信心指數

• 美元：費城聯邦準備銀行總裁哈克講話

2021 年以來，央行政策舉措一直是全球金融市場的中心主題，隨著今年最後一季臨近，這 個主題更加受到矚目。各大央行最新一輪政策會議過後，本周全球投資者和交易員將迎來 非常密集的央行官員講話。 聯準會 9 月利率決策會議釋放了政策轉向信號，暗示可能 “很快” 開始縮減資產購買規 模，最早可能在 11 月啟動。英國央行上周表示，對今年內升息的可能性持開放態度，以應 對急劇上升的通膨壓力。而歐洲央行看上去有意堅持耐心立場，這可能使其在恢復政策常 態化的道路上落後於主要 G10 成員國。 總體來說，哪家央行被認為更接近回歸疫情前貨幣政策，則其對應的貨幣更可能受到市場 追捧。 因此我們需要密切關注美元、英鎊和歐元對央行官員們講話的反應。鷹派言論有助於推動 貨幣上行，而鴿派論調則拖累貨幣走低。

本周，金融市場還面臨一些政治風雲的影響，包括日本自民黨總裁選舉投票，屆時下任首相人選將 浮出水面；美國政府又陷 “關門危機”，民主黨和共和黨激烈博弈， 國會需在月底前批准相關支出 法案。 日元、美元、黃金均被視為避險貨幣，政治不確定性引發的避險氣氛可能支撐這些品種的走勢。從 歷史經驗看，美國政府關門的風險尚不嚴重，因為兩黨以往多次在最後一刻達成妥協，解除危機。

數據方面，聯準會青睞的通膨指標公佈在即，黃金市場料呈現一定的震盪。如果 8 月 PCE 物價指 數、或消費者通膨預期、或美國企業支付的價格均顯示全球最大經濟體通膨壓力不斷上升，那麼將 推升市場對聯準會不得不提前升息的預期。

值得注意的是，已有半數 FOMC 成員預計聯準會明年首次升息，市場也定價 2022 年 12 月前升 息。如果通膨加速的跡象使通膨預期進一步前移，美元將獲得助力，同時給其他貨幣帶來下行壓 力。

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